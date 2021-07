Ver TyC Sports EN VIVO Argentina vs Australia por Juegos Olímpicos Tokio 2021 se enfrentan por la fecha 1 del grupo C de fútbol masculino, en un duelo que tendrá lugar en el Estadio Domo de Sapporo este jueves 22 de julio. El partido tendrá lugar desde las 7.30 a.m. de Buenos Aires y 5.30 a.m. de Lima. Trome te trae todos los pormenores de la previa.

Argentina, dirigida por Fernando Batista, aseguró su boleto a la cita olímpica luego de consagrarse campeón del Preolímpico de Colombia, a inicios del año pasado. Además, viene de haber empatado con Corea del Sur por 2-2 en su último amistoso preparatorio.

La ‘Albiceleste’ solo cuenta con un jugador mayor de 23 años -a diferencia de otras ediciones en las que sí llevó a tres mayores de ese rango de edad-: Jeremías Ledesma (28), arquero del Cádiz que será uno de los más experimentados del equipo en Tokio 2021.

Al frente está Australia, de la cual su técnico Graham Arnold señaló que cuentan con grandes ilusiones de cumplir una buena actuación en los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

“Llegamos al torneo con grandes expectativas y no para hacer número. Queremos mostrarle al mundo lo que somos capaces de hacer”, aseguró el estratega de Australia en la previa del partido.

Un detalle importante es que las dos veces que Argentina consiguió el oro olímpico, lo hizo enfrentando en ambas ocasiones a Australia en la fase de grupos e imponiéndose por 1-0.

Alineaciones probables del Argentina vs Australia

Argentina: Jeremías Ledesma, Hernán De La Fuente, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Francisco Ortega, Fausto Vera, Santiago Colombatto, Martín Payero, Alexis Mac Allister, Ezequiel Barco y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista.

Australia: Thomas Glover, Joel King, Harry Souttar, Kye Rowles, Thomas Deng, Riley McGree, Connor Metcalfe, Denis Genreau, Caleb Watts, Daniel Arzani y Mitchell Duke. DT: Graham Arnold.

¿A qué hora juegan Argentina vs Australia EN VIVO por los Juegos Olímpicos Tokio 2021?

Argentina 7:30 a.m.

Perú 5:30 a.m.

Ecuador 5:30 a.m.

Colombia 5:30 a.m.

Paraguay 6:30 a.m.

Venezuela 6:30 a.m.

Bolivia 6:30 a.m.

Brasil 7:30 a.m.

Uruguay 7:30 a.m.

Chile 6:30 a.m.

México DF 5:30 a.m.

España: 12.30 p.m.

¿En qué canales TV ver Argentina vs Australia EN VIVO por los Juegos Olímpicos Tokio 2021?

Argentina: TyC Sports, TVP, DeporTV y Claro Sports

Perú: ATV, DirecTV Sports y Claro Sports

Colombia: Caracol Televisión, DirecTV Sports y Claro Sports

Chile: TVN, DirecTV Sports y Claro Sports

México: Televisa, TV Azteca, Imagen Televisión y Claro Sports

Uruguay: TNU, Tenfield y Claro Sports

España: RTVE

Japón: Tokyo NHK General TV, Tokyo TV Asahi, Tokyo Fuji Television

¿Cómo ver TyC Sports EN VIVO el Argentina vs Australia por los Juegos Olímpicos Tokio 2021?

Como sabemos, TyC Sports es uno de los canales oficiales de la Copa América a nivel nacional e internacional. Si estás suscrito, solo tienes que sintonizar a la hora del evento para disfrutar del Argentina vs Australia por los Juegos Olímpicos Tokio 2021.

¿Cómo ver TyC Play EN VIVO el Argentina vs Australia

Así como muchos canales de televisión, TyC Sports también cuenta con su app y plataforma virtual para llegar a más personas con su contenido. Y lo puedes hacer desde cualquier dispositivo (celular, PC, laptop y tablet) para no perderte el Argentina vs Australia por Juegos Olímpicos Tokio 2021. Para ello deberás descargarte la app para iOS y Android.