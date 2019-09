Real Madrid vs Osasuna EN VIVO | 'merengues' buscan nuevo triunfo en el Bernabéu por LaLiga Santander

El partido Real Madrid vs Osasuna EN VIVO se jugará hoy a las 2 pm (hora peruana / 9 pm horario local) en el estadio Santiago Bernabéu por la sexta fecha de LaLiga Santander. El compromiso será transmitido EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports y Movistar LaLiga.

Los dirigidos por Zinedine Zidane, que el fin de semana vencieron 0-1 al Sevilla , necesitan ganar en casa para asegurarse el primer lugar de la clasificación, que por ahora comparte con Granada y Athletic de Bilbao, todos con 11 unidades.

El triunfo conseguido en Sevilla gracias al gol de Karim Benzema le cayó como anillo al dedo a un Real Madrid que en los días previos fue blanco de las críticas por la estrepitosa caída sufrida en casa del PSG. En esa oportunidad, el técnico Zinedine Zidane justifico la derrota de su escuadra aduciendo “falta de intensidad” de parte de sus dirigidos. Sin embargo, la respuesta de los jugadores hacia su líder no tardó en llegar.





Real Madrid enfrenta a Osasuna como local en busca de un nuevo triunfo en LaLiga Santander | Foto: AFP

Cuatro días después, en el Sánchez Pizjuán, un campo en el que el 13 veces ganador de la Champions League no se siente del todo cómodo, el conjunto merengue sacó a relucir su casta de equipo grande y salió airoso en un encuentro bastante peleado que, por la forma en la que se dio y luchó, estuvo para cualquiera de los dos contrincantes. Benzema, como en tantas otras veces, apareció cuando su equipo más lo necesitaba y con su gol logró cerrar una semana difícil de forma decorosa.





La plantilla de Real Madrid empezó la semana pensando ya en el duelo ante Osasuna, que en la fecha anterior no pasó de un empate sin goles ante Betis en condición de local. Mientras que Marco Asensio, Luka Modric, Marcelo e Isco continúan con sus procesos de recuperación, los futbolistas que jugaron en Sevilla realizaron trabajos de baja intensidad.





Osasuna, décimo en la tabla de posiciones de LaLiga Santander con siete puntos, llega a este partido con la necesidad imperiosa de sumar – por lo menos de a uno – para no quedar relegado en la clasificación. Además, los de Pamplona sienten que tienen un buen equipo como para plantar cara frente al Real Madrid y hacerle sufrir en su propio terruño.





“Vamos siendo conscientes de que es un campo difícil y es uno de los equipos más difíciles de LaLiga y del mundo. Vamos a intentar ganar y hacer un buen partido. Somos once contra once en un escenario bonito, creo que hemos competido contra todos los equipos y por qué no intentar ganar en el Santiago Bernabéu”, declaró el jugador Rubén García, mediocampista de Osasuna.





El gol de Benzema en el triunfo de Real Madrid ante Osasuna el pasado domingo

Probables alineaciones de Real Madrid vs. Osasuna

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Ramos, Nacho, Mendy; Casemiro, Valverde, James Rodríguez, Hazard, Bale y Benzema.



Osasuna: Rubén; Vidal, García, Ariadne, Estupiñán; Oier, Moncayola, Torres, R. García, Ibáñezy Chimy.

Escenario del Real Madrid vs. Osasuna



El partido Real Madrid vs. Osasuna se jugará en el estadio Santiago Bernabéu, la casa del equipo blanco, con capacidad para 81.000 espectadores.

Horarios del Real Madrid vs. Osasuna



13:00 horas - Honduras, Puerto Rico

14:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania