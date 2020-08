El inminente arribo de Lionel Messi a Manchester City parece no tener resistencia entre todos los seguidores de la Premier League. En medio de estos rumores, Wayne Rooney ha reconocido que la posible llegada de Thiago Alcántara a Liverpool sería más importante que el fichaje de la leyenda de Barcelona.

El ‘Bad Boy’ tuvo un diálogo con TalkSport donde reconoció que la lucha por la Premier League hoy estaría en la posibilidad de solo dos equipos. “Si Liverpool ficha a Thiago se acabó. Sería mejor fichaje que el de Lionel Messi por Manchester City”.

El goleador del Derby County e ídolo de Manchester United reconoce que Lionel Messi no sufriría un proceso de adaptación. “Podría venir a la Premier League y sería el jugador del año. Si viene sería increíble no sólo para la liga, sino para todos los jugadores que no han tenido el honor de compartir campo con él”, agregó el delantero que reconoció a Leo como “el mejor jugador de la historia”.

Wayne Rooney siente que rodear al argentino de los mejores jugadores será vital para elevar su producción. “Si lo pones al lado de Kevin De Bruyne podría ganar siete Balones de Oro, lo que sería increíble”, añadió.