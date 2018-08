Lionel Messi: Mujer le gritó "Pecho frío" en la cara y se volvió viral en redes sociales [VIDEO y FOTOS]

Una foto con Lionel Messi puede ser un éxito en la suma de 'likes' en tus redes sociales. Pero lo que no imaginó esta hincha rioplatense, fue que un video suyo en YouTube insultando a la leyenda de Barcelona , y capitán de la selección argentina, la elevaría a la categoría de viral.



Hace pocas horas YouTube nos mostraba imágenes de Lionel Messi firmando la camiseta de un pequeño hincha de Newell's Old Boys. Pero lo que no se había observado es que en ese mismo momento una mujer con la casaquilla de Rosario Central (eterno rival del equipo que fue cantera de Leo) insultaría en la cara al máximo ídolo de Barcelona.

"¡Pecho frió!", le dijo en voz alta la mujer a Lionel Messi, mientras este atendía a cada uno de los hinchas de Barcelona. La rubia le enseñó el escudo de Rosario Central (Los Canallas) al jugador y volvió a grabarse diciéndole 'Pecho Frío' a pocos centímetros del goleador, quien solo atinó a ignorarla.

Este impase sucedió luego del partido entre Barcelona y Real Valladolid por la segunda jornada de la Liga Santander. Muchos cibernautas hinchas de Lionel Messi han condenado la actitud de la aficionada, también los hinchas de Newell's Old Boys, que apuntan este gesto en la lista de rivalidades que tienen con Rosario Central.