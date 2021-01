Jugar en medio de una nevada ha sido suficiente para que Zinedine Zidane levante su voz de protesta ante las autoridades de LaLIga. El entrenador de Real Madrid, tras el empate ante Osasuna en El Sadar, reconoció que el duelo debió ser aplazado.

“Hicimos lo que pudimos hacer en el campo, pero esto no ha sido un partido de fútbol. Las condiciones eran muy complicadas. Todo lo que ha pasado estos dos días ha sido muy complicado. No sabemos cuándo podemos volver a Madrid y la verdad que veremos cómo se arregla”, señaló el DT de Real Madrid.

Ante las preguntas sobre si el duelo debió ser postergado, el entrenador francés fue contundente. “Si, claramente se tenía que haber aplazado el partido ante Osasuna. Claramente”, agregó Zinedine Zidane.

El entrenador de Real Madrid no quiso dar un paso más y responsabilizar a las autoridades de LaLiga de un perjuicio por jugar en estas condiciones. “No me voy a meter en estas cosas. Nosotros hemos hecho lo que nos han dicho, hemos jugado y ya está. Tenemos que pensar en recuperarnos, aunque no sepamos si nos vamos a ir mañana a Madrid, el miércoles tenemos otro partido”, señaló.

Zidane: "Hemos hecho lo que hemos podido en el campo, pero no ha sido un partido de fútbol. Las condiciones eran muy complicadas."

‘Zizou’ se disculpó por ser reiterativo con los argumentos que deslucieron el espectáculo de deportivo. “No se reunían las condiciones para jugar al fútbol que al final es lo que todo el mundo quiere. Tanto nosotros como el rival, como la gente. Jugar así es muy complicado”, sentenció.