No regala nada. Zinedine Zidane, entrenador de Real Madrid, mostró mucha cautela para soltar prenda de cara al duelo de martes ante Borussia Mönchengladbach, por la segunda fecha del Grupo B la Champions League, donde la gran expectativa es el regreso de Eden Hazard.

La posición dentro del campo y los minutos que podrá jugar el belga en su vuelta al equipo fue un tema más que hermético para ‘Zizou’. “Si está con nosotros Eden Hazard es porque está bien y eso es una buena noticia. Mañana veremos cómo le vamos a utilizar. Es una noticia muy positiva para nosotros”, señaló en conferencia de prensa.

Que haya sido incluido en el equipo de Champions League, pese a las pocas horas de entrenamiento fue uno de los cuestionamientos de la prensa. “No sé lo que te sorprende y lo que no. A mi no me sorprende y estamos todos contentos de verle con nosotros”, agregó.

Zinedine Zidane tampoco quiso levantar polvo por las críticas de Isco Alarcón a la hora realizar los cambios durante el último clásico y que fueron expuestas por la prensa. “Isco quiere jugar, como todos sus compañeros, eso es positivo. Ellos quieren jugar siempre, y eso no depende de ellos, pero sí tienen que estar listos. Siempre ha sido así en este equipo y no va a cambiar”, dijo sin ánimos de extender la polémica .

Tampoco se incomodó con los posibles rumores de su salida del club por el irregular inicio de temporada. “Sólo pienso en el partido de mañana. Voy a pelar hasta el último día y vamos a hacer las cosas como siempre. El resto, veremos”, señaló el DT de Real Madrid.