Zinedine Zidane no seguirá como entrenador del Real Madrid, según el diario AS de España. El técnico francés informó a los responsables del club madridista que ha decidido desligarse y no cumplir el año de contrato que aún le queda y que, por lo tanto, se desvinculará el próximo 30 de junio.

El entrenador estuvo pensando sobre su futuro hace varios días y tras conversarlo con su familia y aclarar las ideas, finalmente tomó la decisión de no seguir al frente del equipo madridista.

La decisión de Zinedine Zidane también se da por la temporada difícil del Real Madrid, que no ha obtenido ningún título: ni Champions League, Liga o, incluso, la Copa del Rey.

Pese a que muchos jugadores del club blanco como Toni Kroos querían la continuidad de ‘Harry Potter’ en el banquillo esto no se podrá dar. “Zizou y yo tenemos una relación por la que, sin duda, me hubiese contado que se iba”, dijo el alemán, quien en estas últimas horas recibirá la noticia, así como todo el equipo.

Ya Zinedine Zidane coqueteaba con la destitución en enero pasado cuando fue eliminado sorpresivamente en la Copa del Rey. Luego, se vio a un equipo desgastado por un entrenador que le dio mucho al Real Madrid como tres títulos seguidos de la Champions League.

Florentino Pérez, presidente del club merengue, ya comenzó a barajar nombres para encontrar al sustituto del francés entre los que se encuentran los italianos Massimiliano Allegri y Antonio Conte, así como los ex madridistas Raúl González y Xabi Alonso.