‘No lo conozco’, dijo ayer entre risas el zaguero Matthias Ginter cuando le preguntaron por ‘Orejas’ Flores. No tendría por qué hacerlo tampoco, pues jugadores hay muchos y Edison jugaba en una liga chica de Europa. De lo que sí estamos seguros es que hoy, a la hora del partido, sabrá todo sobre él, hasta el nombre de su novia y de la canchita en Collique donde jugaba de niño.



En Alemania todo funciona a la perfección. Y no nos referimos solo a su selección, sino a su sociedad. A los peruanos nos sorprenden cosas como el respeto a las leyes de tránsito, la extrema limpieza de sus calles, la puntualidad, el respeto por lo ajeno y más.



Problemas, seguramente tendrán como todos, pero en lo que no se falla es en el deseo de vivir con dignidad, buscando siempre la superación de uno mismo y del prójimo. Estar en esta pequeña ciudad y en los pueblos cercanos es como vivir una fantasía. El lugar ideal en el que todos quisiéramos criar a nuestros hijos. Por eso entendemos a ese grupo de peruanos que deja su hogar y viaja tantos kilómetros por un futuro mejor.

El campo donde entrenó Perú estaba rodeado de montañas verdes, carreteras inmaculadas por las que transitan Mercedes Benz, Audi y BMW, y bellas casitas de techo de dos aguas.



Acá estamos terminando el verano y hace mucho calor durante la tarde, pero el día amanece con un poco de frío, con 12 grados, a pesar de que el sol brilla desde temprano. Un clima parecido a la sierra peruana.



Lo único malo es que los taxis son muy caros, por eso todo el mundo tiene auto propio o camina largas distancias hasta las estaciones de trenes más cercanas. El camino va llegando a su fin para nosotros, pero para Perú recién será el segundo paso hacia Qatar 2022. Solo quería aprovechar estas últimas líneas para decirle a mis hijos que ya llego con chocolates, y con cerveza para la centralita de Pando. Nos vemos en la ruta.