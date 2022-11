¿Cómo ver resultados de Fútbol por TV o celular en vivo y online? Si te encuentras en Sudamérica contrata DirecTV para ver los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022 con DSports (antes DirecTV Sports), incluyendo el cotejo entre Argentina vs. Polonia que se realiza este miércoles 30 de noviembre en el Estadio de 974 de la ciudad de Doha por la jornada 3 del Grupo C. También puedes descargar la app de DGO (antes DirecTV Go) para ver el torneo desde el celular.

Lista de canales que transmiten el Mundial de Qatar 2022

En Sudamérica, el Mundial de Qatar 2022 va por los canales locales de Latina TV (Perú), TV Pública (Argentina), TyC Sports (Argentina), GOL Caracol (Colombia), El Canal del Fútbol (Ecuador), RCN Deportes (Colombia), Chilevisión (Chile), Canal 13 (Chile), Teledoce (Uruguay), Canal 10 (Uruguay), TiGo Sports (Paraguay), Telefuturo (Paraguay), SNT (Paraguay), Bolivia TV (Bolivia), Teleamazonas (Ecuador), entre otros.

La cobertura en México estará a cargo de TV Azteca Deportes (Canal 7), ViX Plus, Canal de Las Estrellas, Canal 5 de Televisa Deportes (TUDN) y SKY Sports HD: Estados Unidos, por su parte, cuenta con múltiples señales en español e inglés como Telemundo Deportes, Peacock, FS1 y FOX Sports App. En Centroamérica, tenemos a Teletica Deportes (Costa Rica) y TD Más (Costa Rica).

En España, GOL Mundial, TVE La1 y RTVE Play transmiten los partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

¿Dónde ver la Mundial de Qatar 2022 en vivo y en directo por móvil?

DGO (DirecTV Go)

Peacock

Star Plus (Programa especial)

ViX

Latina Play

TyC Sports Play

Blue To Go Everywhere

Azteca Deportes

TUDN

FOX Sports App

BBC One App

RAI Play

RTVE Play

GOL Play

SporTV

Chilevisión Play

Canales de TV para ver Argentina vs. Polonia en vivo y en directo

TyC Sports

DirecTV Sports

TV Pública

SKY Sports HD

GOL Caracol

El Canal del Fútbol

Canal 13 de Chile

Bolivia TV

Chilevisión

Latina

ESPN (Programa especial)

Teledoce

Canal 10

Sigue más información deportiva por diario Trome.

Descubre AQUÍ cuáles son los canales de televisión que tendrán los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Perú y el resto de Latinoamérica.