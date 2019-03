Comentarista de Gol Perú fue 'troleado' en vivo cuando comentaba el César Vallejo vs Unión Comercio

Durante el partido entre César Vallejo y Unión Comercio por el Torneo Apertura de la Liga 1, el comentarista de Gol Perú que estaba leyendo los saludos en Twitter fue 'troleado' por un seguidor.

Un hincha le pidió al comentarista Vicente Cisneros que mande saludos a su 'tía', sin embargo, esto no era más que una broma de parte del seguidor del programa.



El hincha dio el pronostico del partido, pero agregó que le mandaba saludos a su 'tía', lo cual no era más que una broma.



"Jesús Chirinos dice: 'En mi opinión gana Vallejo, está de local y necesita el resultado, un saludo para mi tía querida 'Carmen Rosa Melano', abrazo", dijo el periodista de Gol Perú, cayendo en la broma, de la cual no se percató.