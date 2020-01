Fútbol Peruano







Aldair Rodríguez: ‘Si mi novia no iba a Juliaca, me moría de depresión’ | ENTREVISTA La rompió y fue goleador de Binacional en el 2019. Revela que su pareja se asustaba con los rayos, no salía por el granizo y Mosquera les dijo en la charla técnica de la final que tenía 150 ternos