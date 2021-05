Alejandro Hohberg se ha convertido en el elemento más importante dentro del esquema de Roberto Mosquera, en Sporting Cristal. El volante ha demostrado su calidad en la Liga 1 y, la noche miércoles, fue determinante para la primera victoria de los cerveceros en la Copa Libertadores 2021, pese a su regularidad el mediocampista no se explica su ausencia en la selección peruana.

El cervecero parece no entender porqué Ricardo Greca lo ha ignorado en las últimas convocatorias “Me duele no estar en la lista de 50. No sé, si es que me falta o que los demás están mejor que yo. Lo que sí entiendo es que desde el momento que no estoy, me pongo el ‘chip’ para seguir intentándolo y buscar un lugar en el futuro”, dijo Hohberg al programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP.

El popular ‘Chato’ no baja los brazos en su objetivo por volver a la Videna. “Siento que si estoy bien en club (Sporting Cristal) creo que puedo seguir teniendo posibilidades”, argumentó.

“Mosquera es sincero conmigo”

El volante reconoce que su buen momento en el cuadro de La Florida ha sido la relación frontal con el DT cervecero. “Roberto ha sido sincero conmigo desde que llegué y me ha marcado cosas que cree que yo podía hacer para el equipo y creo que le he cumplido, cuando me ha pedido jugar de volante, de extremo o de delantero”, apuntó.

El jugador que ha defendido la casquilla de los tres grandes del fútbol peruano (’U’, Alianza y Sporting Cristal) advierte que esta en busca de su mejor nivel. “Soy un jugador que me gusta aprender siempre y uno sabe lo que puede dar y de eso se trata. Me siento muy bien muy cómodo, creo que las cosas me van saliendo bien en lo colectivo. Aún tengo mucho más por dar”, finalizó.