El recordado delantero de Universitario, Alex Rossi, brindó una entrevista exclusiva para la página de Facebook ‘Crónicas Merengues’ en la que recordó algunos de los pasajes más importantes de su paso por la 'U', como el gol que le anotó a Sporting Cristal con una corrida impresionante de varios metros, o la vez que cargó a Luis 'Cuto’ Guadalupe en una definición para clasificar a la Copa Libertadores, contra Alianza Lima y también el histórico triunfo sobre Peñarol en Montevideo por la Copa Libertadores en 1996.

Desde su natal Brasil Alex Rossi recordó que llegó a Universitario en 1995 gracias a la relación que mantenía con el uruguayo Sergio Markarián, a quien conocía por su paso por el fútbol paraguayo. También descartó cualquier problema con el fallecido entrenador argentino Eduardo Luján Manera, además, mencionó que tiene muchas de ganas de participar en un encuentro de exhibición con algunos excompañeros como Jean Ferrari, Luis Guadalupe, ‘El Puma’ Carranza y Roberto Martínez.

Sobre el gol que le marcó a Sporting Cristal, en el triunfo 2-0 por el torneo de Clasura de 1995, Alex Rossi mencionó lo siguiente: “El balón lo saqué de cabeza, me vino directo y yo me fui rumbo al arco, aconteció lo que tenía que acontecer. El defensor (Jorge Soto) me jalaba con el brazo, pero yo seguí adelante, el arquero (Julio César Balerio) se adelantó y todo salio bien”.

Video: Facebook Crónicas Merengues

Sobre Luis ‘Cuto’ Guadalupe recordó que cuando lo conoció, este era defensor y Sergio Markarián le pidió que lo ayude en su cambio a la posición de delantero. “Markarián me dijo que le de ‘una pulida’. Ese moreno es muy buena persona”, expresó y sobre la vez que lo cargó cuando fue expulsado en un clásico ante Alianza Lima, manifestó: “Ese negro es pesado, lo extraño es mi amigo, le mando un fuerte abrazo, algún día voy a llegar por ahí”.

Al ser consultado de su salida de Universitario, Alex Rossi dijo que no tuvo ningún problema con el argentino Eduardo Luján Manera. “Fue muy educado, no pasó nada”, expresó y sobre el triunfo ante Peñarol por la Copa Libertadores recordó que ‘fue un partido espectacular con un golazo de Carlos ‘Magico’ Gonzales’ en el que no alcanzó para lograr la clasificación’.

Alex Rossi también se refirió al problema que tuvo con el flagelo de las drogas, afirmó que lo importante es recuperarse y que fue un duro aprendizaje, pero ahora se encuentra ‘con Dios’ y ‘muy fuerte’.

El recordado delantero brasileño también afirmó que “Tengo a la gente de Universitario en mi pensamiento. Jamas va a olvidar todo lo que pasó con la gente de Universitario. Toda la gente que conocí fue buenísima”, expresó.