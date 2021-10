Alex Valera llegó a Universitario de Deportes este año como el ‘hombre gol’ del elenco crema para esta temporada, y hasta el momento sus 10 goles en 23 partidos lo sitúan como el goleador del equipo merengue.

Tras el triunfo del último sábado por 2-1 ante Cusco FC por la fecha 16 de la Fase 2 Liga 1, Alex Valera atendió a TROME en exclusiva para hacer un balance de lo que fue el juego y su rendimiento durante el año, a falta de una fecha para que acabe la temporada.

Ya llevas 10 goles y eres el goleador del equipo, ¿cómo vives este momento con Universitario?

Estoy contento por el equipo y estos 10 goles son importantes porque venía de una sequía enorme, pero gracias a Dios ahora todo es diferente, volvió el gol y hay que seguir sumando, tratando de anotar lo máximo posible recordando que hay una fecha más para lograr el objetivo.

¿Consideras que ha sido un bueno para ti?

Es muy importante porque Universitario es un equipo grande, allí está toda la vitrina para poder llegar a la selección. Yo creo que si sigo así voy a tener una posible convocatoria, pero todo depende del profesor Gareca y del esfuerzo que le siga metiendo.

Pero hace poco fuiste llamado a la selección peruana, ¿qué tal esa experiencia?

Los entrenamientos de la selección son muy fuertes e intensos. También me ayuda mucho saber cómo es el fútbol internacional, experimentar estas cosas para ganar confianza y aprendiendo puedo lograr más cosas.

¿Has hablado con Gareca?

En esta convocatoria no tuve posibilidad de conversar con el profesor. Pero en la Copa América sí hablamos y me dijo que siguiera trabajando en las definiciones porque tengo buena ubicación, sobre todo, que me enfocara en eso.

¿Cómo es tu relación con Gregorio Pérez?

El profesor ‘Goyo’ desde que llegó me dio la confianza y la oportunidad de seguir trabajando. Gracias a eso y con la confianza del grupo, ahora las cosas son diferentes para mí en lo deportivo y quiero seguir sacando todo de mí.

¿Qué indicaciones te da Gregorio Pérez para que la realices dentro del campo?

Me pide que simplemente esté en el área, que en las segundas pelotas siempre esté atento y cuando lancen el balón trate de peinarla para los volantes que estén por fuera reciban el balón.

¿Cómo está tu situación contractual con Universitario?

Yo todavía tengo contrato con Universitario. Por ahora no hay nada, yo simplemente estoy enfocado en mi equipo y más adelante si hay algo quizás se pueda decir, pero por ahora yo pertenezco a Universitario y tengo contrato vigente.

¿Qué tal la experiencia de jugar en la ‘U’?

Es un equipo grande que te pide triunfos, y se los merece. He pasado por muchas cosas y he sentido la presión y el cariño de la hinchada. Es una nueva experiencia de vida y espero tener más experiencias.

El último partido será ante Melgar, ¿qué les preocupa del rival?

El partido ante Melgar es clave. Melgar está atrás de nosotros y tenemos que ir por el resultado. Nosotros tenemos que verlo como una final más, ya que es el último juego de la ‘U’, y queremos acabarlo de la mejor manera. Vamos a trabajar para lograr el objetivo.

En tu carrera has pasado por muchas cosas, ¿hoy valoras más las oportunidades?

Todo sacrificio tiene su recompensa y ahora lo estoy teniendo. He pasado por muchas facetas y eso me permite seguir soñando en grande. Yo creo que vendrán muchas cosas más para mí y solo tengo que seguir trabajando para estar preparado.

¿Qué jugador te ha pegado más?

Yo creo que todos los defensas de los equipos me han pegado mucho, peor en estos últimos años, me han pegado demasiado, pero así es el fútbol y todos los defensas son grandes jugadores, por eso, están jugando de manera profesional

¿Revisas las estadísticas de cuantos remates pateas al arco?

Sí, claro, paro viendo las estadísticas con mi representante. Él me aconseja que cosas vengo haciendo bien y qué cosas debo mejorar. Además, miro los videos y ando pendiente de eso para seguir mejorando.

