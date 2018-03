Alexis Gómez: Señores del Atlas no lo queremos de vuelta, quédense con él por favor [OPINIÓN]

Podríamos enviarles pisco o dulces con tal que se queden con él. Podríamos también ser sinceros y decirles que aquí no queremos ese tipo de personas. No importa cómo lo vayamos a pedir, lo que más deseamos es que el Atlas de México se quede con Alexi Gómez, pese a que sabemos que es más un estorbo que un aporte.

Alexi Gómez, ese 'pelotero' de 25 años al que algunos incluso le llaman "promesa" o "buen futbolista". Alexi Gómez el que jugando en la 'U' confesó ser hincha de Cristal, el que llegaba tarde a los entrenamientos, se amanecía en discotecas con amigos y mujeres y al que botaron de Chile por haber ingerido licor antes de una práctica. Ese señor volvió a demostrar que no vale para el fútbol.

Atlas le abrió la puerta, le pagaba un buen salario y le dio chances de ser titular en los primeros partidos de la competitiva liga mexicana. ¿Cómo les pagó Gómez? Siendo apático en la cancha en 13 encuentros y jugando fulbito, como en su barrio en Perú, un día antes de un partido oficial. El calificativo de "tonto" queda muy corto para una persona tan irresponsable.

Alexi Gómez fue expulsado de Atlas tras jugar pichanga de barrio | VIDEO | FOTOS Gómez le agregó una 'perla' más a su curriculum de indisciplinas.

"El jugador que no esté comprometido no entra en mi equipo", dijo el entrenador 'rojinegro' Rubén Omar Romano y Alexi Gómez ya debe andar buscando boleto a Lima. Increíblemente aquí su ex DT en la 'U', Pedro Troglio lo respaldó y dijo que "tiene la puertas abiertas ya que los genios tienen algo de locura". Por favor que alguien le explique a Troglio que debe ofrecer disculpas por esta declaración. La 'U' ya no debe contar con este futbolista.

Si Gómez vuelve imagínese ¿qué podría aportarle a los jóvenes como Paulo de la Cruz o Patrick Zubczuk? Quizás invitarlos a una discoteca. ¿Cuánto dinero despilfarraría la 'U' en su salario? mejor que se quede en México y si Atlas no lo quiere que alguien le consiga trabajo de lo que sea en ese país. Porque es hora de que valore lo que ya perdió. Es hora que asuma como hombre que solito se puso la soga al cuello y saltó al vacío.