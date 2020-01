La juega de los nuevos refuerzos de Alianza Lima, Carlos Ascues y Jean Deza, sigue dando que hablar menos para el experimentado Alberto Rodríguez, nuevo zaguero victoriano, quien evitó entrar en la polémica y dejó todos en manos de la directiva victoriana..

Los hombres de prensa preguntaron a Alberto Rodriguez sobre este acto que causa conflicto con la disciplina en Alianza Lima. “Es un tema interno, no tengo nada de qué hablar”, fue la escueta respuesta del ‘Mudo’ para evitar referirse a la situación, que fue pasada por agua tibia -al menos ante la prensa y en público- por el entrenador Pablo Bengoechea.

El zaguero quien también llegó con polémica a Alianza Lima, reconoció que se encuentra en óptimas condiciones, pero igual no fue de la partido en el amistoso con Academia Cantolao . "Hay que terminar de prepararse para lo que se viene del año. La defensa está bien. Hay tremendos jugadores. Todos deben hacer su parte en beneficio del club. Tratar de mantener el cero es importante, luego tendremos chances”, agregó Alberto Rodríguez.

Alberto Rodríguez se queda 'mudo' por fiesta

Pablo Bengoechea los defendió

“Lo que aquí hubo es una reunión, como salió en televisión no está bien, son jugadores de Alianza Lima, que no tienen que salir expuestos, que no salgan a la vereda...”, indicó de forma irónica.

“Hay que tener mucho cuidado, si invito a 20 personas del sexo femenino y a 20 del sexo masculino. Hay que ver a quién invito a mi casa. Lo vamos a tomar como enseñanza y hay que ver que no se repita. Si los futbolistas hacen una reunión que su casa que no abran la puerta”, añadió.