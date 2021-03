En defensa propia. Han pasado algunos meses desde que Alianza Lima perdió ante Sport Huancayo y culminó una terrible campaña. Alberto Rodríguez fue parte del plantel íntimo y con esa autoridad pudo responder las polémica declaraciones de Patricio Rubio sobre los que pasó en la recta final de la Liga 1 versión 2020.

“Lamentablemente, el año pasado fue impensable para todos. No quiero echar la culpa a nadie, pero hay que asumir. Me alegro por Alianza Lima (permanencia en Primera División). Sin ellos, no sería el mismo torneo, en buena hora se mantuvieron”, confesó el ‘Mudo’ Rodríguez, en diálogo con Las Voces del Fútbol.

Por otro lado, el experimentado defensa se refirió a las polémicas declaraciones del atacante chileno Patricio Rubio, quien fuera su compañero. “A mí no me parece que algunos se hayan girado (tirado) para atrás. Me sorprendió. Cada uno tiene su punto de vista, pero no lo comparto. Todos pusimos de nuestra parte”, indicó el ahora defensa de los sullanenses.

En otros temas, Alberto Rodríguez reconoció que las lesiones le han jugado una mala pasada a lo largo de su carrera, pero se mostró optimista de cara a los encuentros que le tocará enfrentar este año.

“Esa lesión (tendón) pasó en octubre 2018, me recuperé en el 2019 y ahora estoy bien. Me puede doler cualquier cosa menos el tendón. Me siento bien físicamente, pero hay que tener minutos”, admitió.

#Bienvenido | El defensa #AlbertoRodríguez es nuevo jugador del Vendaval. Un nuevo refuerzo que llega a demostrar su experiencia y talento este 2021 ¡A dejarlo todo, Alberto! 💙💪🗣️#VamosVendaval 💙#OrgulloDeLaRegion 🥳#NoDejesDeCuidarte 😷#JuntosSomosMásGrandes 💪 pic.twitter.com/uWnjezq4iY — Alianza Atletico Sullana (@alianzasullana_) March 28, 2021

Por último, el deportista de 36 años tocó el tema selección: “Para mí, la selección peruana siempre va a estar abierta, nunca lo cerré. Uno puede hacer algunas cosas bien o mal, pero siempre voy a dar lo mejor de mí. Depende de uno, luego ya verán si me convocan”.

El polémico jugador Carlos Ascues, uno de los jugadores más cuestionados en Alianza Lima durante la temporada 2020, pudo asegurar la continuidad en la Liga 1 y lo hará defendiendo la camiseta de Alianza Atlético de Sullana.

El cuadro norteño que también fichó a Rinaldo Cruzado, ex Alianza Lima, elemento que también fue afectado por la accidentada campaña del cuadro victoriano el año pasado.

Carlos Ascues firmó por todo el 2021 y llega a equipo piurano cedido en calidad de préstamo por Melgar de Arequipa, que decidió no tenerlo en sus planes para esta temporada.

“Sin duda su presencia en el equipo será de muchísima ayuda, por su experiencia. Carlos nos parece un grandísimo jugador y tengo la plena seguridad que jugará muy bien”, comentó Lander Alemán, presidente del club, horas antes de concretar su fichaje en Radio Ovación.

El titular del cuadro norteño se mostró tranquilo respecto a la conducta del jugador. “¿Sobre el tema disciplinario de Ascues? Yo me encargo de eso. Recuerden que Aponzá era un jugador también bastante complicado, pero acá, en Alianza Atlético, fue goleador dos años. Hay que saber manejarlos. Él sabrá aprovechar su oportunidad”, añadió el titular.

Lander Alemán espera que estos refuerzos cambien la suerte del equipo en la Liga 1. “no me gustó el equipo en el primer partido, pero ahora con Rinaldo, Balbín, el panameño, La Torre y Ascues, vamos a mostrar otra cara. Yo quiero pelear en la Liga”, finalaizó.

