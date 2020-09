Aldair Fuentes, jugador de Alianza Lima, se incorporaría al Fuenlabrada del ascenso español. De acuerdo con información del diario AS, el futbolista blanquiazul está cerca de emigrar al extranjero, pues tan solo faltarían afinar algunos detalles contractuales para cerrar el traspaso.

“El Fuenlabrada está cerca de cerrar el fichaje del mediocentro peruano Aldair Fuentes para las próximas temporadas, según pudo saber AS. El club azulón azulón ya ha recibido el sí de su actual equipo Alianza de Lima y el del jugador de 22 años, por lo que se espera que en breves el futbolista viaje a Madrid para enfundarse la zamarra kirika y ejercitarse con sus nuevos compañeros. Sólo unos detalles contractuales, que están muy cerca de resolverse, frenan su firma y su anuncio”, señala el medio europeo.

“Fuentes renovó recientemente con Alianza de Lima y prolongó su contrato hasta diciembre de 2022. Sin embargo, el interés del Fuenlabrada, de otros equipos de Segunda y de la liga belga ha animado al todocampista a dar el salto a Europa. El papel que el Fuenlabrada tiene pensado para el futbolista y el deseo del equipo de Lima en hacer caja ha terminado de decantar la balanza a favor del equipo kiriko, tanto para Fuentes como para Alianza”, continuó.

“Todocampista” es la palabra que el diario europeo utilizó para referirse al jugador de Alianza Lima, que en lo que va del campeonato ha logrado acumular 351 minutos en la Liga 1, a lo largo de cinco partidos jugados.

“La palabra que define a Aldair Fuentes es todocampista. El peruano, habitual en la selecciones Sub 23 de Perú, desempeña su fútbol en la zona de destrucción, ya sea de centrocampista defensivo o central. Todo esto sobre el papel ya que sobre el verde, Aldair Fuentes no duda en sumarse en ataque apoyándose de su potencia física y de su buena salida de balón”, precisó AS.