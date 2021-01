Un grande no puede vivir así. Alianza Lima desea armar un cuadro competitivo para la Liga 2, pero va apareciendo más de un inconveniente. El club no le renovó a Leao Butrón y Steven Rivadeneyra, con contrato vigente por un año más, es el llamado a ser el titular indiscutible. Pero el portero quiere la garantía de que se conformará un cuadro con verdaderas opciones de volver de inmediato a la Liga 1. De lo contrario, negociaría su salida.

Pero también están los otros que harán respetar su vínculo sin rebajas. Alexi Gómez tuvo una conversación y no le gustó para nada lo que ofrecían por su rescisión y ahora está convencido de que no hay marcha atrás, pues no se irá si no le pagan completo.

Mientras el argentino Carlos Beltrán está dispuesto a sacrificar parte de su salario y adaptarse al nuevo presupuesto ‘blanquiazul’.

Todos son temas difíciles de resolver.