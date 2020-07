Alianza Lima tiene una nueva oportunidad. Mario Salas tomó la dirección técnica del equipo tras la salida de Pablo Bengoechea con el objetivo de potenciar al equipo y llevarlos a pelear en la parte alta del campeonato. Beto da Silva es una de sus armas en el ataque. El exGremio espera tener continuidad, algo que en los útlimos años las lesiones no se lo permitieron.

En conversación con Al Ángulo de Movistar Deportes, el delantero íntimo reveló que aún tiene mucho por demostrar. En el fútbol peruano aún se recuerda su paso por Sporting Cristal, donde dio luces de su capacidad para desequilibrar con el balón.

“Yo me considero un goleador. Me tocó en el partido contra la ‘U', me quedó una ahí. Si hacía ese gol la historia cambiaba. Me muevo bien, tengo mucha visión de a dónde puede ir la pelota. Eso va en beneficio mío. Así que puedo decir que mi temporada goleadora aún no ha llegado. Espero que sea esta temporada, la próxima y de acá en adelante pueda hacer muchos goles”, explicó Beto.

La mejor temproada de Da Silva se dio en el año 2015. Vistiendo los colores de Sporting Cristal, el delantero anotó seis goles, siendo vendido incluso al PSV Eindhoven.

Un nuevo delantero para Alianza Lima

Tras una negociación bastante reñida, el delantero argentino Jonathan Herrera eligió al Perú para vestir los colores de Alianza Lima esta temporada. Su llegada estaría prevista para este viernes, por medio de un vuelo humanitario, el cual ya fue coordinado con la Cancillería Peruana. Firmaría por un año y medio.

Aunque Central Córdoba, equipo donde se encontraba en calidad de préstamo, estuvo dispuesto a emplear la opción de compra, ello no se logró concretar ante la oferta blanquiazul. Y es que, desde La Victoria querían de todos modos lograr su fichaje.