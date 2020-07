Beto da Silva llegó a Gremio en el 2017 luego de su estadía en el PSV Eindhoven. En aquel plantel se encontraban grandes estrellas como Lucas Barrios y un joven Everton Sousa, delantero que brilló en la Copa América 2019 con Brasil. El titular era el paraguayo, y la segunda opción, el peruano.

“En Gremio había un gran equipo, pero yo llegué de Europa. Llegué muy bien físicamente. Recuerdo en esa época fui titular antes que Everton y la verdad que rendía bien. En el proceso de pretemporada tuve una lesión, creo que la más grave de mi vida ya que me costó como 4 o 5 meses recuperar”, señaló el futbolista de Alianza Lima en conversación con Ál Ángulo, programa de Movistar Deportes.

“El entrenador me quería mucho. Él tampoco quiso que yo me vaya, fueron decisiones más allá. Antes de mis lesiones, la primera opción era yo, la segunda Everton”, continuó.

“Yo veo cómo está Everton. Es un gran amigo mío y veo en la situación en la que está y me alegro mucho por él. Yo cuando llegué, llegué del PSV. Me respetaban mucho y el técnico me ponía. Me usaba de extremo y hacía el ida y vuelta sin problemas pero lamentablemente tuve esa lesión y todos los jugadores vieron mi sufrimiento porque no lograba curarme”, finalizó.

Aún no vemos al mejor Beto

“Yo me considero un goleador. Me tocó en el partido contra la ‘U', me quedó una ahí. Si hacía ese gol la historia cambiaba. Me muevo bien, tengo mucha visión de a dónde puede ir la pelota. Eso va en beneficio mío. Así que puedo decir que mi temporada goleadora aún no ha llegado. Espero que sea esta temporada, la próxima y de acá en adelante pueda hacer muchos goles”, explicó Beto.

La mejor temproada de Da Silva se dio en el año 2015. Vistiendo los colores de Sporting Cristal, el delantero anotó seis goles, siendo vendido incluso al PSV Eindhoven.