El futuro de Alianza Lima en la Liga 2 se torna complicado para la opinión del expresidente victoriano, Carlos Franco, quien ha sido muy crítico con todos los involucrados en el descenso del equipo entre ellos los miembros del Fondo Blanquiazul.

“Entiendo que quieran quedarse porque les gustaría volver a la Primera División, no creo que los motive un tema económico. Pero tienen que agarrar sus cosas, ponerlas en una mochila e irse, no porque son malas personas, ni porque van a perder sus acreencias, sino porque han entrado involuntariamente en la historia por mandarnos a la Segunda División. Se los he pedido a 3 de ellos”, dijo el exdirectivo balquiazul.

El extitular reconoció que este grupo ha perdido la perspectiva de las cosas. “Llegaron con mucha voluntad sí y con grandes proyectos. Piensen ustedes el día que regresen al estadio y estén en el palco, cómo los van a mirar los socios. Así como los nombres de Cubillas Sotil, Cueto y Duarte esta grabados en las columnas del estadio. De la misma forma quedarán grabadas en la historia de Alianza Lima el nombre de Ahmed, de Salas y del Fondo Blanquiazul”, dijo el dirigente.

Carlos Franco radical con miembros del Fondo Blanquiazul (Radio Ovación)

Carlos Franco reconoció que la pandemia ha controlado la explosión de los hinchas radicales del club. “En el 2008 lo viví en carne propia. El entrenador venezolano que teníamos me dijo ¿Cuál es el problema? si nos vamos al descenso el próximo año refundamos el club y salimos de nuevo. Yo le dije, si eso sucede con suerte logro salir del país, pero usted no llega ni siquiera al aeropuerto. Lo que pasó ahora, evitó que las hordas aliancistas actúen como en el 2008”.

“Nube negra” en Segunda

La campaña de Alianza Lima en la Liga 2 podría ser accidenta debido a que no existe consenso entre los acreedores. “Hicieron uso y abuso del 53% para imponer al nuevo gerente y ahora ¿cómo van a lograr el 66.6% para aprobar el plan de reestructuración? Si han maltratado al resto de acreedores. Sin el plan no somos nada y podemos caer en un caos peor en el que están nuestro ‘compadres’ (Universitario)”.

Show Player

Finalmente, Carlos Franco descartó un posible interés de administrar el club en un futuro. “No hay ninguna posibilidad de volver a Alianza Lima, eso lo firmo, porque ya fueron 20 años de mi vida, como aciertos y errores. Defendí al club con pasión y mucho amor. Cometí muchos errores, y por eso, agarré mis cosas y me fui. Invoco a esos que se jactan de querer a Alianza que hagan lo mismo”, sentenció.

TAMBIÉN PUEDES LEER