Martín Eugenio Brignani, técnico de Estudiantes de Mérida, se esperanza en Alianza Lima, su próximo rival en el reinicio de la Copa Libertadores. El argentino, aprovechando la coyuntura, le hizo un pedido especial al cuadro peruano.

“Es triste pensar que me voy a perder el dirigir el partido por esta situación (estar en su país). No descartaría subirme al avión de Alianza Lima si es que lo permiten y se solidarizan”, señaló el entrenador a ‘Las Voces del Fútbol’.

Y agregó: “Estoy en Mar de Plata. No puedo entrenar al equipo en Venezuela. Estamos recibiendo el apoyo de mi comando y técnicos de categorías menores. Es la novena semana de práctica. La incógnita es ver cómo responderemos a este duelo internacional. Vemos jugar a Alianza cada semana y tenemos la información detallada”.

En otro momento de la conversación, Martín Eugenio Brignani se refirió al juego de Alianza Lima, asegurando que lo ve al cuadro blanquiazul cada semana, teniendo claro el estilo que propone el chileno Mario Salas.

“Teníamos una idea del Alianza de antes con Pablo y ahora con el profe Salas. Tienen un juego parecido a nosotros y jugadores de mucha jerarquía”, afirmó.

Añadiendo que “Alianza está en un ritmo de competencia y tiene la ventaja de llegar con rodaje. Nosotros no hemos jugado ninguno. No descarto que no pueda estar por esta situación”.

Alianza Lima visitará a Estudiantes de Mérida el próximo miércoles 16 de setiembre, por la tercera fecha del grupo F de la Copa Libertadores. El partido se jugará en el Estadio Metropolitano desde las 5:15 p.m. (hora peruana).

