Gonzalo Godoy cerró un capítulo en su vida deportiva y se despidió de Alianza Lima a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje dedicado a la institución y todos los fanáticos victorianos.

“Llegué en 2017 lleno de ilusiones a un equipo al que me dijeron que tenía la maldición y que nadie quería venir. Incluso jod... con el quino, que no sabía lo que era, hasta que me di cuenta y sentí esa maldición que era hermosa, que es el equipo más grande del Perú y sobre todo que es pueblo, Como lo dice la canción Alianza Lima es el Perú”, escribió.

“Ese año fue inolvidable porque se logró el campeonato que tanto soñamos y nadie lo creía por eso fue tan lindo. Siempre contra todo. Fueron 3 años maravillosos donde viví muchas emociones mas buenas que malas,eso es lo importante. Uno es autocrítico y en los últimos 3 meses no pude estar a mi nivel, de todas maneras me entregué al máximo para estar y terminar de la mejor manera”, continuó.

“Creo que Alianza está donde debe estar peleando el campeonato y jugando a nivel internacional. Si me voy triste por algo, es porque no pudimos estar a la altura fue a nivel internacional pero eso no es solo a nosotros, sino a todo el Perú, pero este año hay una nueva oportunidad”.

“Alianza está más allá de un jugador, un dirigente,alianza es corazón así que nada de tristeza ahora a alentar como un hincha más y sobre todo a sufrir como ustedes eso es lo más lindo porque cuando se gana se goza más. Muchas gracias por los miles de mensajes imposible contestar a todos,pero los leo solo agradecer al club, dirigentes, funcionarios, jugadores y sobre todo a la hinchada por estos 3 años maravillosos esto no es un adiós sino un hasta la próxima”, finalizó.

