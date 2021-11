Alianza Lima logró sumar una estrella más, luego de vencer en la final a Sporting Cristal. Hernán Barcos anotó el 1-0 en el partido de ida, resultado que terminó definiendo las finales, tras el empate sin goles en el encuentro de vuelta. Ambos cotejos se jugaron en el Estadio Nacional con presencia de público limitado.

Con 10 goles, Hernán Barcos terminó siendo el goleador del Club Alianza Lima, además de su mejor jugador, teniendo en cuenta las muchas ocasiones donde jugó metros atrás del arco, para ser asistido de varios de sus compañeros.

Ídolo en Ecuador

Antes de llegar al fútbol peruano, Hernán Barcos ya tenía un nombre ganado en Sudamérica. Debutó el 2004 en Racing, pero se volvió un trotamundos. Jugó en Paraguay, Ecuador, Serbia y China, antes de su segunda etapa en Ecuador, donde se haría jugador fundamental en Liga de Quito, que por entonces luchaba las competencias de clubes en Sudamérica.

Ganó la Recopa Sudamericana y dos títulos nacionales con Liga de Quito. Tras sus primeros dos buenos años, llegó al fútbol de Brasil, donde hubo la posibilidad de jugar por la selección de Ecuador. Hubo contactos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol a mediados del 2012, pero solo quedó ahí, la demora en los trámites lo decepcionaron.

“Tengo un hijo ecuatoriano y me están negando la nacionalidad, me dijeron que si no estoy jugando en el país va a ser difícil que me la den la nacionalización. Me están negando algo que creo que me deben dar, porque tengo un hijo ecuatoriano, viví varios años en Ecuador y he cumplido con todos los requerimientos. Estoy un poco defraudado porque pensé que iba a ser diferente”, dijo aquella vez en entrevista para el medio ecuatoriano Machdeportes.

Llamado inesperado

Lo que jamás imaginó Hernán, es recibir un llamado que no esperaba. Semanas después de la frustración por la demora en los trámites para defender el equipo por entonces dirigido por Reinaldo Rueda, Barcos recibió el llamado de la selección argentina. Alejandro Sabella lo tomó en cuenta.

“Es una de las grandes alegrías de mi vida; en lo futbolístico, la noticia más grande, sin dudas. Todos dicen lo mismo, pero a mí no me había tocado y es verdad, es un sueño cumplido, lo que uno esperó siempre, el objetivo máximo por el que trabajo. Fue el propio Sabella quien me llamó”, contó el argentino para Olé.

Primero fue convocado para el partido de ida del Superclásico de las Américas, entre Argentina y Brasil. Luego, estuvo en la convocatoria de dos fechas dobles de la Albiceleste. Primero ante Perú y Paraguay, y posteriormente ante Chile y Uruguay.

Barcos no tuvo minutos, pero enfrentó a la selección peruana. Estuvo entre los suplentes en el Estadio Nacional, la noche donde Perú empató 1-1 con Argentina. Carlos Zambrano adelantó y Gonzalo Higuaín puso el empate.

En ese encuentro también estuvieron Jefferson Farfán y Josepmir Ballón, quienes hoy son sus compañeros en Alianza Lima. El argentino encajó a la perfección en un plantel que terminó siendo campeón nacional.