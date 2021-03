Reconoce que la primera prueba ha sido superada. Hernán Barcos autor de uno de los goles de Alianza Lima en el empate 2-2 con Cusco FC, admitió que el equipo ha superado las expectativas que tenía, debido al poco tiempo de trabajo acumulado por el grupo y por los nuevos integrantes del plantel.

“Terminé muy cansado por la falta de ritmo, por la falta de partidos, pero contento por la entrega del grupo. A pesar de no haber hecho noventa minutos de fútbol en estos días, el grupo tuvo una entrega importante. Sinceramente pensábamos que íbamos a estar peor, pero me voy contento por la entrega”, señaló el goleador argentino.

“Sobre el resultado, se puede ganar o se puede perder, pero la entrega no la negociamos. Así que cuando nos pongamos ‘bien, bien’, este grupo va a dar que hablar”, reconoció el popular pirata a Gol Perú.

Hernán Barcos comentó su debut con Alianza Lima (Video: Gol Perú)

En cuanto su lectura del partido el ‘Pirata’ se mostró muy objetivo. “Ellos tuvieron un poco más la pelota, nosotros nos apuramos en el último pase, que eso es lo que tenemos que trabajar. No es excusa, pero nos falta trabajo y hay que doblegar esfuerzos para poder llegar a cada partido al ciento por ciento. Lo bueno es que terminé sin dolores, no tengo lesiones y eso me deja muy tranquilo”, añadió.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Semana Santa 2021: ¿Qué actividades estarán permitidas?