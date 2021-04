Tiene menos de un mes en nuestro país, pero ya siente lo que significa ser parte de uno de los equipos más populares del Perú. El argentino Hernán Barcos se ha dejado envolver por la mística de defender la camiseta de Alianza Lima en la Liga 1 y ahora parece entusiasmado en transmitir este sentimiento a su pequeño hijo.

El ‘Pirata’ ha compartido con sus miles de seguidores como el pequeño Gael se ha emocionado al ver en repetidas ocasiones el gol que su papá anotó en el primer partido de Alianza Lima ante Cusco FC. La esposa del jugador ha capturado el tierno momento familiar. ”Viendo el primer gol del papá en @alianzalima vamos por mas”, escribió.

Horas más tarde, el argentino reconoció sentirse impactado por su primera experiencia con el cuadro victoriano. “Es muy lindo lo que genera Alianza Lima y no por nada es el más grande del país. Me sorprendió, se genera muchísimo en el entorno y es una responsabilidad que cargamos con mucho compromiso”, dijo el atacante argentino en conferencia de prensa.

El goleador demostró que la honestidad es una de sus virtudes y expresó como ha sentido su regreso al fútbol. “Me sentí un poco pesado, cansado, yo empecé una semana después la pretemporada y todavía me falta ritmo de juego, pero lo vamos a ir agarrando. Me sentí falto de ritmo, pero creo que lo conseguiremos en dos o tres partidos, entrando y jugando. El ‘profe’ está haciendo el trabajo para que agarremos ritmo de juego y eso es importante”, añadió.

Sobre el debut de Jefferson Farfán

La experiencia de Hernán Barcos entiende los tiempos que se toma Carlos Bustos para programar el debut de Jefferson Farfán. “Va a aportar mucho tanto adentro como afuera, confiamos mucho en él y en el trabajo que pueda hacer. Lo estamos esperando con ansiedad, pero debemos darle tranquilidad, porque viene de un tiempo de para, no hay que presionarlo”, señaló.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO