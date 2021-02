El ‘Pirata’ ha puesto frente a su único ojo un solo objetivo, volver a Primera. Hernán Barcos, el nuevo delantero de Alianza Lima reconocido que descartó ofertas de equipos de primera división para aceptar el gran reto con los blanquiazules en la Liga 2.

“Este es un desafío personal que he tomado en un club grande como es Alianza. Opciones de clubes de equipos de Primera tuve, pero la grandeza de Alianza me llamó la atención, me gustó el proyecto, la idea y es un desafío personal. Espero sacar a Alianza de esta situación”, dijo para Radio Ovación.

El ‘Pirata’ sabe que al ser uno de los más experimentados pone un peso extra sobre sus hombros. “La responsabilidad la tenemos nosotros, pero se la vamos a dar también a los chicos porque así crecen. Pero los que daremos la cara somos nosotros. Los jugadores de experiencia estamos para respaldar a los jóvenes, al cuerpo técnico, al club, con mucho compromiso”, agregó

Show Player

Hernán Barcos reconoció las cualidades de Carlos Bustos liderado este proyecto. “Él tiene la misma ilusión que tenemos nosotros, empezar a trabajar ya para poder crear el grupo, es un técnico abierto que habla con los jugadores y eso es importante, darle confianza al jugador en este momento es fundamental”, añadió.

“ME GUSTA JUGAR CON LA ‘9′”

El goleador parece abierto a cualquier situación menos a una. “Me gusta jugar con la ‘9’, lo he hecho en casi todos los clubes por los que he pasado. No voy a meter presión por llevar la cinta de capitán, yo haré mi trabajo con cinta o sin cinta”, comentó.

Los mejores goles de Hernán Barcos en su último paso por Sudamérica. (Video: Win)

La fecha de su llegada a Perú sigue siendo una incógnita “Estamos trabajando en conjunto con el club para poder ver la llegada a Perú, pues hoy está cerrada la frontera pero estamos trabajando para llegar lo antes posible”, dijo el jugador de 36 años

TE PUEDE INTERESAR:

VIDEO RECOMENDADO