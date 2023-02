Todo parece ser alegría en las filas de Alianza Lima. Los ‘íntimos’ se anotaron su segunda victoria consecutiva en la Liga 1 venciendo al clásico rival Universitario de Deportes por 2-1 en el Estadio Monumental. Pablo Sabbag fue el encargado de abrir el camino del triunfo con un gol que celebró con su compañero Hernán Barcos.

TE VA A INTERESAR | Carlos Zambrano y su controvertido gesto tras salir expulsado en el Clásico de la Liga 1

El abrazo de ambos delanteros fue muy significativo ya que a muchos sorprendió que ‘Chicho’ Salas optara por el colombiano en reemplazo del ‘Pirata’, quien fue la figura aliancista en el 2021 y 2022.

Hinchas dedicaron abrazo de Sabbag Y Barcos a Waldir Sáenz. Foto: Captura.

Este abrazo no pasó desapercibido entre los hinchas, quienes recordaron en redes sociales que el exdelantero íntimo y goleador histórico de la institución, Waldir Sáenz, había dado a entender que el ambiente en el grupo no era el mejor.

“A mí me contaron, hoy día, que he estado en ese coctel, que hubo caras malas cuando se hicieron los cambios en el partido contra Boys” , señaló el popular ‘Wally’ en el programa de YouTube de A Presión Radio.

Waldir Sáenz se refería al ingreso de Pablo Sabbag por Hernán Barcos en el segundo tiempo del duelo entre Alianza Lima y Sport Boys. Al parecer, según la versión que oyó el exfutbolista, al argentino no le gustó ser cambiado.

“Avísenle al mala leche de Waldir que el vestuario está unido”, “Qué manera de cerrarle la boca a Waldir”, “Esto va para ti Waldir”, “Waldir escucha”, “Mañana sale Waldir a decir que le contaron que Barcos renegó en el gol del jeque” , son algunos de los comentarios que se pudieron leer por parte de hinchas ‘blanquiazules’.

Hinchas dedicaron abrazo de Sabbag Y Barcos a Waldir Sáenz. Foto: Captura.

Hinchas dedicaron abrazo de Sabbag Y Barcos a Waldir Sáenz. Foto: Captura.

Hinchas dedicaron abrazo de Sabbag Y Barcos a Waldir Sáenz. Foto: Captura.

Sabbag y Barcos comparten cariñosos mensajes en Instagram

El abrazo y las declaraciones de Pablo Sabbag tras el partido dejaron claro que la relación entre el colombiano y Hernán Barcos es de las mejores. Sin embargo, quisieron no dejar ninguna duda, intercambiando mensajes de agradecimiento y felicitación en Instagram.

“Este es el camino crack, siempre juntos por Alianza Lima” , publicó Hernán Barcos junto a una foto del abrazo entre ambos. Sabbag no tardó en responder: “Gracias a ti hermano por la manera en que me has ayudado desde el primer día” .

Hinchas dedicaron abrazo de Sabbag Y Barcos a Waldir Sáenz. Foto: Captura.

Alianza Lima derrota 2-1 a Universitario en el Monumental

Alianza Lima se impuso a Universitario de Deportes en su visita al Estadio Monumental ‘U’ de Are, por 2-1 en la quinta jornada del Torneo Apertura 2023.

Los goles blanquiazules fueron anotados por Pablo Sabbag y Gabriel Costa, mientras que ‘Tito’ Urruti anotó el descuento para los dirigidos por Carlos Compagnucci.

Revive aquí el resumen del clásico del fútbol peruano.