Este miércoles, Jefferson Farfán cumple 38 años en medio de la incertidumbre por su futuro como futbolista profesional. El delantero de Alianza Lima culmina contrato a final de temporada y aún no hay nada claro sobre su porvenir. ¿Seguirá jugando o se retirará del deporte que ejerció por más de 20 años? Por lo pronto, se encuentra en Ayacucho, donde los blanquiazules jugarán su penúltimo partido del Torneo Clausura. La ‘Foquita’ espera sumar minutos.

“Pienso que este año (es el último) porque tiene una situación muy especial. Él tiene que pensar en la persona, Jefferson Farfán Guadalupe, que pronto cumplirá 40 años y a la rodilla no es justo que la siga exigiendo porque con 40 años es absolutamente joven y tiene que estar entero para su vida”, dijo ‘Tito’ Ordoñez, delegado de Alianza Lima en PBO Campeonísimo días atrás.

El representante del club blanquiazul añadió que aunque es una decisión que debe tomarla en familia, por su condición, lo recomendable es no continuar.

“Sí, me parece que es una situación absolutamente personal, pero no me da la impresión que él quiera continuar por todo lo que le ha pasado este año, el sufrimiento y sacrifico que ha tenido”, agregó.

Cabe resaltar que la ‘Foquita’, hasta el momento, solo ha podido sumar nueve minutos: jugó 6 ante Universitario de Deportes y tres frente a Deportivo Binacional en los suplementarios. Siendo, además, los únicos dos partidos en los que ha salido en banca este año.

Sus rodilla

Según dio a conocer RPP Noticias, Jefferson Farfán se sometió el último 28 de marzo a una nueva operación a la rodilla izquierda, luego del tratamiento no invasivo que realizó. No obstante, su recuperación fue lenta, siendo esta la razón por la que no pudo jugar ni un solo encuentro del Torneo Apertura.

Incluso, en el clásico que se disputó en el estadio Matute, se pudo ver al delantero con sobrepeso. Actualmente, ha bajado 8kg, por lo que Guillermo Salas ha considerado tenerlo presente en los últimos encuentros de la temporada.