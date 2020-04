Joazhiño Arroé es actualmente jugador de Alianza Lima, pero muchos no recuerdan que el hábil futbolista tuvo una etapa en el extranjero. Es más, ‘Joa’ debutó como profesional en el Siena, en un partido de la Copa Italia, en noviembre del 2009.

"Yo estaba en las menores de Sporting Cristal y un empresario de Rosario vino a verme, fui a unas pruebas en Europa y nosotros pedíamos como condición que nos den casa para mi familia, porque yo era menor de edad. Siena aceptó eso”, recordó Arroé, en entrevista con Movistar Deportes.

[CORONAVIRUS: AQUÍ TODA LA INFORMACIÓN DE LA PANDEMIA EN EL PERÚ Y EL MUNDO]

[Gobierno anuncia ‘Bono familiar universal de 760 soles’ para 6.8 millones de familias]

[Claudio Pizarro y las indisciplinas en la selección: “Veía cosas que no estaba acostumbrado en Europa”]

Por distintos motivos, el futbolista decidió no quedarse y llegó a Alianza Lima el 2011, en busca de más protagonismo. Hoy, más maduro, tiene una particular reflexión sobre el tema.

“Yo, con 27 años, miro atrás y digo que fui tonto por regresarme y no darme otra oportunidad de seguir allá, preferí irme a un club grande acá, que irme a la Serie B. Yo creía que a los 17 años iba a estar jugando en la Serie A y siendo estrella. Ahora me arrepiento”, añadió.

Tras ello, Arroé también mencionó que las lesiones lo perjudicaron. “Luego. vinieron las lesiones y siento que eso no me dejó despegar como jugador, porque tuve lesiones graves”, contó.

El exjugador de Sporting Cristal, San Martín, Real Garcilaso y Sport Boys, por último, insistió en su reflexión. “Estuve necio, me subieron a Primera desde corta edad. Cada vez que jugaba en la reserva contra los de Primera, me iba súper bien, yo hacía goles. La experiencia no se transfiere, a veces tiene que sucederte para que tomes conciencia”, aseguró.

[Real Madrid inicia purga de hasta 11 jugadores: James Rodríguez, Marcelo y Modric quedarían fuera del club]

[Ricardo Montaner regaña a su hija Evaluna por fotos con Camilo Echeverry]

[Stephanie Orúe explota contra quienes piden que la reemplacen por una profesora]

Restaurantes podrían volver a funcionar bajo la modalidad de delivery a partir de la primera semana