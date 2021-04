La polémica por el penal que Joel Alarcón no cobró en contra de Alianza Lima ha terminado por perjudicar al hombre de negro, quien no será tomando en cuenta por la CONAR para la programación de la fecha 4 de la Liga 1. Los reclamos de Deportivo Municipal, por no sancionar una falta dentro del área contra Roberto Ovelar, ha hecho que el juez entre en la ‘Congeladora’.

Juan Sulca, presidente de la CONAR, señaló que el caso del juez se encuentra en evaluación. “Es una decisión que determina el resultado. Es un error que tenemos que asumir. Hoy tenemos reunión técnica y vamos a hablar con Joel Alarcón”, dijo para el programa ‘Las voces del fútbol’.

Asimismo, se cuestionó el hinchaje del hombre de negro por el cuadro victoriano. “Yo creo que son situaciones que no tienen que ver con la actuación de un árbitro (relación de Alarcón con Alianza Lima). No es la primera vez que dirige a Alianza, acá se especula sobre otros temas que no tienen que ver”, agregó el titular del ente rector.

Este penal que no cobró a Alianza Lima costó castigo a árbitro (Video: Gol Perú)

Sulca descartó que la tarjeta amarilla, que el juez sacó previamente a Jefferson Farfán, influyera a la hora de sancionar la falta contra Roberto Ovelar en el área victoriana. “Una acción no tiene que ver con la otra, vamos a escuchar su versión. Es un trabajo de equipo, él (Alarcón) tiene mayor responsabilidad, pero también conversaremos sobre los los otros árbitros”, reconoció.

Mientras evalúan cada uno de los aspectos que suscitaron en este partido, el árbitro Joel Alarcón no dirigirá la Liga 1, a la espera de las medidas oficiales de parte de la CONAR para con el árbitro FIFA.

No se, si reír o llorar 🤦‍♂️😂 pic.twitter.com/gmDr6z1DvL — Bufalo Ovelar (@RobertoOvelarM) April 7, 2021