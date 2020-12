José Soto estuvo cerca de ascender a la Primera División del fútbol peruano con Juan Aurich de Chiclayo, pero cayeron en la final de la Liga 2 ante Alianza Atlético. Tras el mal resultado, el entrenador ya cambió de página y piensa en lo que será la temporada 2021.

El exfutbolista conversó con ‘Match Deportes’ y explicó cuál es su situación actual. También fue preguntado por la posibilidad de dirigir a Alianza Lima en a la Segunda División, club con el que está identificado.

“El día domingo acabó mi contrato contractual con Juan Aurich y no recibí llamadas de la gente de Alianza Lima, pero sí de otros equipos. Ahora estoy disfrutando de la familia, porque ha sido un año estresante por la pandemia”, dijo Soto.

“Estoy disfrutando de la familia, visitando hermanos, padres que hace tiempo no los veía. No he recibido ninguna llamada de Alianza Lima, pero sí de equipos de la Liga 2″, agregó.

Sobre el descenso de los ’íntimos’ dijo: “La verdad no pensé que Alianza Lima iba a jugar la Liga 2, el día que juegan contra Sport Huancayo fue un día triste para mí. Todo mundo sabe que soy hincha. Nos dolió, como todo hincha de Alianza Lima, que haya descendido de categoría. Yo creo que el ascenso debe buscarlo en la cancha, deportivamente, porque este año fue muy malo en todo sentido y, más en lo deportivo, ya que quitando puntos a (Carlos) Stein igual descendió. Cuando las cosas no se hacen planificadamente, ahí están las consecuencias”.

“Alianza Lima tiene que formar, en lo posible, un mejor cuadro, porque la Liga 2 no es fácil jugarla. Hay un montón de cosas y hay que saber jugarla. Gracias a Dios, todos los equipos que estuve dirigiendo están en los primeros puestos, pero Alianza Lima la va tener complicada en la Segunda División”.

Rinaldo Cruzado y Leao Butrón dejaron de formar parte de Alianza en las últimas horas, Soto se refirió al respecto: “Ya empezaron las cosas a hacer mal, porque Leao y Rinaldo le dieron mucho a Alianza Lima y los están exponiendo. Si bien es cierto su contrato acabó hace mucho tiempo, pero los están exponiendo demasiado. Le han dado muchos títulos a Alianza Lima y hay que respetarlos”.