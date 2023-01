En cualquier lugar del planeta, el futbolista siempre va a elegir jugar al fútbol. Por esa razón, aceptan rebaja de sueldos por tener continuidad o renuncian al dinero con tal de quedar libres y poder defender otros colores. En Matute está ocurriendo lo mismo. Los dirigentes están en un enfrentamiento abierto con la Federación Peruana de Fútbol y anuncian que no participarán en la Liga 1, pero el plantel y el comando técnico apuestan por saltar al campo y cumplir con el fixture programado.

Los blanquiazules desean que inicie el torneo y hasta le habrían hecho llegar su posición a los directivos, pero también es cierto que el tema administrativo no pasa por ellos. Alianza Lima debutaría la próxima semana ante Sporting Cristal y aunque el plantel y la dirigencia no están distanciados, en este punto no miran para el mismo lado.

Chicho habría rechazado asesor y preferiría seguir con su mismo grupo

Hay que rodearse de los que saben, porque son los que te suman y no los que te siguen la corriente, que de esos abundan y todo el tiempo están restando. En el interior de Matute, los dirigentes conocedores del reto que le toca asumir al DT Guillermo Salas (Liga 1 y Libertadores), intentaron proponer un asistente para su staff, que llegue del extranjero y con reconocida trayectoria en eventos internacionales.

Pero la propuesta no le resultó nada atractiva al popular ‘Chicho’, quien habría descartado el ‘refuerzo’ y prefería seguir con su mismo grupo de trabajo, donde la experiencia es poca a nivel nacional y menos fuera de nuestras fronteras.

Por ahora, el tema ha quedado en stand by, han preferido no perturbarlo porque tiene los cinco sentidos puestos en el inicio del campeonato doméstico, pero está claro que van a insistir, porque es necesario potenciar la sapiencia de su director técnico.

La Comisión de Licencias suspendió los permisos del Sport Boys, Municipal y Binacional para el torneo local. Tienen una semana para regularizar sus problemas.

Gino Peruzzi, lateral de Alianza Lima: “Creo que estamos para luchar por el tricampeonato y hay plantel para pelear en la Libertadores”.

