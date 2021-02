El tiempo es un elemento decisivo para los arqueros. Es el resultado entre el aplauso y las pifias, entre la derrota o la hazaña. Eso lo tiene claro Leao Butrón, quien ante una posibilidad de ser el último refuerzo de Alianza Lima, para la histórica campaña del 2021 en la Segunda División, ha dicho: “No gracias”.

“La única posibilidad de extender mi carrera era si Alianza Lima me lo pedía. No se dio. Conversamos, pero es muy difícil, en un 99%. Han pasado tres meses y ya me puse otros objetivos. Si puedo aportar, no creo que sea tan importante en lo deportivo”, dijo el exguardameta blanquiazul para ‘Alianza History’.

Pese a las informaciones que daban cuenta de una nueva chance de volver a Matute, el meta tiene clara su postura. “Lo esperaba porque era un momento muy complicado. Y como se venían cambios, supongo que no se tomaron las mejores decisiones en corto tiempo. Espero se esté arreglando, porque viene el torneo y deben estar los mejores”, agregó.

Leao Butrón, tras anunciar su retiro a los 43 años, reconoció la posibilidad de desarrollar su carrera administrativa aplicada al ámbito deportivo, aunque tampoco descartó formar parte de algún comando técnico, de cara al inicio de la Liga 1, debido a que terminó la carrera de entrenador y se graduó de las escuela de entrenadores de la FPF.

