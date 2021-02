Luego de anunciar su retiro, cansado de esperar el llamado de Alianza Lima, Leao Butrón finalmente recibiría el esperado pedido del cuadro blanquiazul, para formar parte del equipo que buscará regresar a la Primera División de la mano del argentino Carlos Bustos.

El arquero de 43 años había manifestado su deseo de poder participar de la campaña en la Liga 2, pero ante la falta de interés de Alianza Lima, el guardameta decidió ponerle fin a su carrera. Pero lo que no había contado el arquero es que el cuadro blanquiazul aún no ha cerrado las contrataciones y se abre una posibilidad para este 2021.

Según el periodista de ESPN, Peter Arévalo, la directiva victoriana está evaluando que Leao Butrón forme parte del plantel que pelee la campaña en la Segunda División.

Leo Butrón tendría una posibilidad de volver a Alianza Lima (A Presión YouTube)

“Hoy me enteré que están pensando en conversar con Leao Butrón, lo cual me parece una buena idea, para que forme parte de la plantilla. Porque en el fútbol, como cualquier actividad de la vida en donde tienes altas y bajas, también hay que ser agradecidos”, dijo en su programa de YouTube, ‘A Presión’.

“NO ES UN TEMA DE PLATA”

Ahora la pelota estaría en las manos del golero, quien tendrá que meditar su regreso del retiro. “Él me dijo ‘no me quiero quedar para ser titular sino para compartir el ascenso’. Ya no era un tema de plata. Él ya anunció que ya no va más. La única forma de que Leao pueda continuar en el fútbol profesional, era que Alianza le diga ‘quédate con nosotros’”, añadió.

Leo Butrón sería la pieza que cerraría la columna vertebral de Alianza Lima que tiene a hombre de experiencia como Hernán Barcos, Pablo Míguez y Jonathan Lacerda.

TAMBIÉN PUEDES LEER

VIDEO RECOMENDADO