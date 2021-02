El inevitable retiro es algo que siempre estuvo en la mente de Leao Butrón y para este momento el guardameta se preparó, no solo con una carrera universitaria y poder manejar las riendas de Alianza Lima desde un escritorio. También pensó en un futuro como entrenador y se capacitó para ponerse un día el buzo victoriano.

El referente de Alianza Lima que hace pocas horas anunció su retiro definitivo del fútbol tras no poder conseguir finalizar su carrera en Alianza Lima y confesó su deseo de colaborar desde otro lugar. “Yo ya me preparé para eso. Toda la vida me preparé para estar en la parte administrativa”, señaló el golero al programa ‘Zona Mixta’ de Movistar Deportes.

Otra opción para Leao Butrón es empezar a ejercer su carrera como estratega. “También terminé mi curso de entrenador, no me veo mucho en ese lugar, prefiero la parte administrativa. Estoy capacitado para la gestión en cualquier sitio. Me gustaría contribuir al club”, agregó el jugador que no descartó empezar como asistente técnico.

Leao Butrón reconoce que podría empezar su carrera como entrenador (Movistar Deportes)

“Pensé retirarme desde el año pasado”

No ser considerado por Alianza Lima para pelear el regreso a la Primera División fue un duro golpe para Leao Butrón. El experimentado guardameta nacional confesó que contaba con el llamado del club, situación que no sucedió y decidió ‘colgar los guantes’.

“Ya lo tenía decidido desde el año pasado, la única duda era por el tema cuando descendimos, lo único que me hizo dudar de seguir es que pensé que Alianza Lima me podía llamar, pero nunca lo hicieron”, contó el arquero.

Pese a que Leao Butrón nació en Sporting Cristal, con los años se convirtió en referente de Alianza Lima, así lo dio a conocer el club en diciembre: “Gracias por los 9 años de entrega y amor a la institución. Por los títulos nacionales del 2003, 2004, 2017, subcampeonatos del 2018 y 2019, donde fuiste pieza clave”.

