Las redes sociales se han inundado de saludos por el día del Padre e incluso la FPF publicó un video con varios jugadores celebrando este día especial , por ello Alianza Lima no quiso quedarse atrás y al considerar a su hinchada como una familia, no dudó en saludar a los padres blanquiazules con un emotivo mensaje en sus cuentas oficiales. El club quiso agradecerles por su incondicionalidad en un día tan especial con un video publicado en redes sociales.

En el clip, los íntimos hablan sobre todo lo que un padre le enseña a su hijo cuando va por primera vez al estadio, específicamente al Alejandro Villanueva, ‘Matute’, a alentar a Alianza Lima. “Viejo, recién que te tengo lejos entendí que tú me llevaste al estadio no para enseñarme que Alianza es un equipo de fútbol. Me llevaste a Matute para enseñarme que Alianza es una forma de vida. Por eso somos íntimos”, dice una parte del video.

FPF TAMBIÉN SALUDÓ A LOS PADRES EN SU DÍA

“¡Nuestro ejemplo a seguir! Deseamos un feliz día a todos los padres peruanos. Gracias por la enseñanza, sacrificio y apoyo para alcanzar nuestras metas. Muy pronto volveremos a estar juntos en la cancha”, fue el mensaje que escribió la FPF en su cuenta de Twitter.

André Carrillo, Anderson Santamaría, Raúl Ruidíaz, Sergio Peña, Aldo Corzo, Luis Abram, Carlos Cáceda, Alberto Rodríguez. Carlos Zambrano, Patricio Álvarez, Wilder Cartagena, Miguel Trauco y Edison Flores también se encargaron de enviar saludos por el Día del Padre.