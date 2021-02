Brindar todas las condiciones financieras y deportivas para que Alianza Lima tenga una gran temporada, que culmine con su esperado regreso a Primera División, será el principal objetivo de Miguel Pons, quien este miércoles fue oficializado como el nuevo gerente general del club hasta 2023.

La llegada del Máster en Finanzas fue comunicada por las redes sociales del club. “El día de ayer, 9 de febrero del 2021, en la Junta de Acreedores se designó como nuevo Gerente General de la institución al Sr. Miguel Pons Castro. Para el club es un gusto poder contar con él, líder financiero de amplia trayectoria con más de 25 años de experiencia gerencial en empresas de primer nivel”, informó el cuadro victoriano.

El nuevo administrador de Alianza Lima llega con una gran experiencia en el sector financiero y sus primeras medidas serán el “planeamiento, implementación de eficiencias y desarrollo de equipos de trabajo para la rentabilidad y crecimiento sostenible de la institución, así como el fortalecimiento deportivo a través de sus pilares”, agrega el comunicado.

El club también agradeció el trabajo liderada por Kattia Bohorquez, quien carga con el peso de haber descendido al equipo a la Segunda División. “Agracemos los años de trabajo y dedicación al Club Alianza Lima y le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos proyectos”.

“Desconfianza” tras la designación

Tras la elección de Miguel Pons como nuevo administrador, el otro aspirante para el máximo cargo en Alianza Lima, Marco La Jara, no mostró su confianza en la nueva etapa que tiene el club por delante. “No quiero decir que se perdió, simplemente no le gusté al Fondo Blanquiazul. No le tengo confianza a Miguel Pons, pero ello no significa que le deseo algo malo a él o a la institución. Es solo que, si tú no entiendes que Alianza es una familia, que tiene hinchas con un sentido de pertenencia al club, no ves todo”, afirmó el candidato de los Acreedores Laborales.