Alianza Lima: Pablo Bengoechea instaura su propio ‘pico y placa’ para controlar disciplina en Matute

Pablo Bengoechea no puede esquivar las preguntas sobre la disciplina cad vez que da una conferencia de prensa en Alianza Lima. Las situaciones con Kevin Quevedo y las fiestas de los refuerzos del equipo victoriano ya tiene un freno y el DT no ha dudado en reconocerlo.

“A todos los futbolistas los conozco me conocen saben mi forma de ser y esperemos no tener ninguna dificultad fuera de la cancha. Por ahora las cosas las tenemos claras. Yo ya les dije que no sacó a ningún futbolista, el futbolista se saca solo”, dijo el DT de Alianza Lima sobre la disciplina.

Pero por si Pablo Bengoechea no se había dejado entender utilizó esta analogía que ha instaurado en el equipo. “El que está dentro de las normas sigue en la institución, el que no las sigue queda fuera. Es como el ‘pico y placa’, si hoy es martes y andas por las avenidas que no puedes circular te van a multar, esto es lo mismo. Yo tengo que defender al equipo no aun jugador”, comentó el estratega para ESPN.

Asimismo, Pablo Bengoechea respondió sobre la salida de Luis Ramírez del equipo para la temporada 2020: “No tengo explicación, son decisiones del club que se juntó con él y muchas veces no sé si es la economía o qué sucede. Nos dio mucho estos tres años y estamos agradecidos. Hay futbolistas que se van y que se quedan. Yo quiero un global, es difícil hablar de un solo futbolista cuando uno ama el plantel”.

“Sentimentalmente Alianza Lima ha pasado a ser muy importante en mi vida. Igual el Perú al que considero mi segunda patria por trabajo. Era España pero hoy es Perú, un país al que aprendí a querer y al cual le estoy muy agradecido”, dijo Pablo Bengoechea.