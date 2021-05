Evitan acercarse al peor escenario. El gerente deportivo de Alianza Lima, José Antonio Bellina, reconoció que Jefferson Farfán ha pedido tiempo para resolver qué medida tomará para superar la complicada lesión que aqueja en la rodilla izquierda. Desde Matute el administrativo envía un mensaje al jugador para que considere completar su participación en la Liga 1.

“El parte médico, como tal, prefiero no divulgarlo, no soy experto me van contando más cosas sobre el tiempo. Puede haber diferentes opiniones sobre cómo proceder sobre su lesión. Una puede ser la operación, que tendría un tiempo de recuperación más largo, y otra puede ser un tratamiento con rehabilitación y terapia constante, sin que tenga que ser intervenido quirúrgicamente”, dijo el dirigente para radio RPP.

“Hoy por hoy, no estamos considerado esa opción (la operación), pero lo más importante es lo que el jugador decida. Nosotros preferimos que pueda regresar sin la necesidad de una intervención quirúrgica. No queremos que regrese rápido, queremos que regrese bien”, agregó el gerente deportivo de Club Alianza Lima.

El dirigente trata de no presionar la jugador, pero espera ver a la ‘Foquita’ de regreso para la segunda parte del campeonato. “No quiero poner una línea de tiempo tan definitiva, pero creemos que va a jugar la Fase 2 de la Liga 1. Hay que tener bastante paciencia y queremos que el proceso sea bueno, no rápido”, señaló el administrativo del club.