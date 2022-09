En esta temporada, la ofensiva de Alianza Lima ha estado compuesta por jugadores veteranos. La lista la encabeza el argentino Hernán Barcos (38 años), pero también se encuentra el ‘Zorrito’ Wilmer Aguirre (39) e, incluso, Jefferson Farfán (37). A ellos se suman Pablo Lavandeira, Cristian Benavente, Aldair Rodríguez y Arley Rodríguez. El primero tiene 32 y los tres restantes están cerca de los treinta. Se puede decir, entonces, que el equipo ha preferido a los mayores en el ataque y aún no ha querido apostar por sus ‘potrillos’. ¿Cuál podría ser la razón?

¿Experiencia total?

Una respuesta podría ser que este año los veteranos están siendo efectivos en el campeonato local. Barcos, por ejemplo, es uno de los goleadores de la temporada 2022 de la Liga 1 con sus 10 anotaciones (8 en el Torneo Apertura y 2 en lo que va del Torneo Clausura).

El ‘Pirata’ también tiene como capacidad asistir a sus compañeros de cara al gol. Lleva cinco en el año contabilizando su participación en la Copa Libertadores 2022. Además, es un líder dentro y fuera del vestuario, un aspecto que suma sin lugar a dudas en los jugadores más jóvenes de la plantilla blanquiazul.

Asimismo, el argentino ha formado una gran sociedad con el uruguayo Lavandeira, extremo uruguayo que sigue los pasos con sus 8 goles en la Liga 1 y 10 tantos si tenemos en cuenta la Libertadores. Ambos jugadores son titulares indiscutibles o al menos lo fueron en el esquema del entrenador argentino Carlos Bustos, quien dejó el club hace una semana.

Entretanto, Aguirre solo ha aparecido en una ocasión en la Liga 1 para festejar un gol. Eso sí, aquel tanto, ante Sport Huancayo, fue clave para los ‘grones’, que ganaron con un ajustado 1-0 al ‘Rojo Matador’. Cabe destacar que el ‘Zorrito’ tiene un gol más en la Libertadores 2022, pero no ha sido el hombre de gol que fue en 2021 (5 tantos).

De igual forma, Benavente, Aldair y Arley, de 28 (los dos primeros) y 29 años, respectivamente, se acercan a esos números en cuanto a las celebraciones de cara al arco. En conjunto, suman 10 anotaciones y 12 asistencias en lo que va de esta presente campaña.

¿Y Jefferson Farfán?

La institución decidió apostar por la ‘Foquita’, un jugador identificado con el club y que ha brillado en el fútbol alemán y ruso. De hecho, con grandes actuaciones de Farfán, Alianza Lima obtuvo su último título nacional en 2021, aunque una crónica lesión en la rodilla no lo ha dejado tener muchos minutos en la presente temporada.

Recién en el pasado clásico, en el estadio Alejandro Villanueva, disputó sus primeros 15 minutos de la campaña 2022. Eso sí, su presentación no fue nada alentadora; es más, su desempeño molestó a algunos hinchas del conjunto victoriano, más aún porque los ‘grones’ cayeron por 2-0 frente al acérrimo rival, Universitario de Deportes.

Por ahora, Jefferson ha vuelto a ser baja y no se sabe cuándo volverá a estar apto para disputar un partido oficial. Eso sí, Alianza Lima lo necesita en su mejor versión para intentar seguir peleando por el bicampeonato, objetivo que cada vez parece más complicado. Más ahora que se quedó sin técnico.

¿Hay ‘potrillos’?

La presencia de los jugadores consolidades ha opacado a los jóvenes como Mauricio Matzuda (22 años) u Oslimg Mora (23). El primero, al no tener continuidad con su club, se fue a préstamo a la San Martín para el Clausura, y el segundo vive una situación similar, pues solo ha jugado 15 minutos con Alianza en esta segunda parte de la Liga 1. Es más, ha tenido mayores oportunidades en la reserva, donde lo ideal es que jueguen futbolistas por debajo de los 20 años.

El cuadro íntimo tampoco ha apostado este año por sus principales ‘joyas’ como Juan Pablo Goicochea (17) o Sebastien Pineau (19), quienes vienen jugando el Torneo de Reservas y en ambos casos son jugadores de mucha proyección. Cabe destacar que Goicochea es convocado a la Sub 20 de Perú y tras su participación en la Copa Mitad del Mundo de Ecuador, donde fue uno de los goleadores (4 tantos) es seguido por diversos clubes del extranjero.

Por su parte, Pineau, quien ya ha tenido oportunidad de formar parte de un primer equipo en la César Vallejo en la pasada temporada. El futbolista de padre francés y madre peruana nació en Santiago, por lo que también puede defender a la ‘Roja’. Justamente, la selección ‘mapocha’ lo ha convocado para un microciclo y hay posibilidades de que decida defender al clásico rival de la blanquirroja.

Ahora, es muy probable que los blanquiazules al estar peleando por el título del Torneo Clausura no confíen al 100% en lo que puedan brindar los jugadores más jóvenes y apuesten en sí por los experimentados. Además, todo es una incógnita con lo que pueda suceder de ahora en adelante con Alianza Lima, pues Guillermo Salas ha tomado las riendas del equipo de forma interina. Es verdad que ‘Chicho’ conoce al plantel de la reserva, pero no hay indicios de que use a alguno de ellos, al menos en los próximos duelos. Eso sí, va a llegar el momento en el que el club deba apostar por los jóvenes talentos, en busca de refrescar su longeva plantilla.