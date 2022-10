Una de las actuales figuras de Alianza Lima es el argentino Hernán Barcos, quien se ha ganado el respeto del club y de la hinchada blanquiazul. El ‘Pirata’ ha sido determinante para que la escuadra íntima esté peleando el título del Torneo Clausura, aún cuando se esperaba que el hombre clave debería ser Jefferson Farfán. Su contrato, sin embargo, culmina a fines de este año, por lo que no se sabe si seguirá en la siguiente temporada. “No depende de mí, mis ganas (de seguir) ya la saben todos”, ha declarado el delantero. La gran pregunta es sí debe renovar o no.

A favor

Barcos es el actual goleador de Alianza. Ha marcado 13 tantos en lo que va de la Liga 1, incluyendo el Apertura y Clausura. Sus goles más recientes fueron ante Carlos Stein y Melgar, bajo el mando del técnico Guillermo ‘Chicho’ Salas. Y si no marcó ante San Martín, fue porque estuvo suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

A sus 38 años, siguen siendo efectivo, lo que podría beneficiar al club íntimo en la próxima temporada, especialmente porque no hay otro delantero que tenga números similares. Solo Pablo Lavandeira se le acerca con 13 anotaciones y, más atrás, está Cristian Benavente con 6, aunque ellos son volantes.

Además, el ‘Pirata’ sabe asistir: este año, ha dado 5 pases de gol en el torneo peruano (6 si contamos la Copa Libertadores). Se le suma también que es un líder dentro y fuera de la cancha, y que con su vasta experiencia puede ayudar en el crecimiento futbolístico de los jóvenes del plantel, sobre todo ahora que ‘Chicho’ Salas está alineando a jugadores de menor edad como Oslimg Mora (23 años), Oswaldo Valenzuela (21), Miguel Cornejo (22), Óscar Pinto (20) o Carlos Montoya (20).

En contra

No obstante, también hay argumentos en contra. De permanecer, Barcos podría retrasar el recambio generacional que debe haber en la ofensiva de Alianza Lima. El director técnico que asuma para la temporada 2023 podría priorizar al ‘Pirata’ en lugar de darle más oportunidad a los jóvenes potrillos de la cantera blanquiazul.

Asimismo, la institución íntima corre el riesgo de que Barcos se lesione. Y a su edad, la recuperación ya no es tan rápida, aunque también es cierto que el artillero argentino no suele sufrir muchas lesiones, al menos no en los últimos años. Dependerá de la dirigencia aliancista renovar con Barcos, quien ha mostrado públicamente su disposición para continuar en el club.

