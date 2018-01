Alianza Lima: El presente que mostró no alcanza para la Copa Libertadores [OPINIÓN]

Por Carlos Bernuy

No hay dos historias iguales, porque no existen dos momentos idénticos. Siempre se diferencian, siempre se distinguen. Hace un año, en su noche de presentación, Alianza Lima perdió 2-0 ante Palestino de Chile y terminó, once meses después saliendo campeón nacional. Hace unas horas, Alianza Lima fue derrotado 2-0 por Audax Italiano, también de Chile y sería un terrorífico error llamarlo 'cábala'. Porque este 2018 nada será igual.

Los retos del torneo local y, sobretodo, de la Copa Libertadores avizoran un panorama complicado en busca del 'bi' y de la participación decorosa a nivel internacional. Esto porque el equipo, apriori, aparece como más débil. Aquí cuatro detalles que no gustaron de los blanquiazules y que deben corregirse lo antes posible, o las consecuencias no van a gustar.

Video: Gol de Audax a Alianza Lima

1. ¿Y dónde está el '9'?

​

La pregunta que más resonó en Matute fue esa. Janio Posito arrancó de centrodelantero y más allá de querer pasar a empujones y sin habilidad, nunca llevó peligro. Se sabe que Gabriel Leyes no tiene gol (pese a los dos tantos del título 2017) y el juvenil Gonzalo Sánchez no a va poder con las defensas internacionales. ¿Porqué no se contrató a un buen atacante en vez de tres volantes?

2. Terror en lo profundo

​

Renovarle a Gonzalo Godoy y Miguel Araujo puede alcanzar cuando - con el respeto que se merece - se defienda ante los atacantes de Binacional o Comerciantes Unidos, pero contra Boca Juniors, Palmeiras y posiblemente Olimpia no alcanzará. La noche del sábado, el 'Loco' Abreu se dio un 'festín' marcó de cabeza y la ofensiva, casi desconocida, del Audax complicó mucho a los zagueros íntimos.

Video: Gol de Abreu a Alianza Lima

3. Dolor a los costados

​

Luis Garro y Francisco Duclós. Ellos arrancaron ante los chilenos en los costados derecho e izquierdo respectivamente. Como suplentes no estarían mal, pero Alianza necesita al menos un marcador de punta de juego aceptable. Que vaya y venga, que marque y centre y que incluso tire una pared. En Copa Libertadores el juego por los costados es imprescindible.

4. La desaparecida inventiva

​

​Más allá de un disparo al poste del número '10' (¿?) de Alianza Lima, Mario Velarde, el sector creativo estuvo inoperante. Seguro dirán que a Tomás Costa hay que esperarlo, pero Alejandro Hohberg es más de lo mismo: muy poco y todo quedaría en manos de 'Cachito' Ramírez o Carlos Ascues. Hay que recordar que por la Sudamericana 2017, ante Independiente, Alianza no creó chances de peligro y más bien consagró al portero Leao Butrón como su héroe. Pero cuidado, hacer lo mismo esta vez sería muy peligroso.

Las conclusiones de una noche pueden ser más que importantes para los días que vendrán. Los dirigentes quieren guardarse un cupo extranjero (y no traer un '9') para mitad de año. Para ese momento, quizás todo esté terminado y más sean los reproches que las sonrisas. Recuerden, no existen dos momentos iguales.