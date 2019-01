Alianza Lima recuerda histórico partido con el Bayern Munich en Twitter, pero recibe divertida respuesta del club bávaro

Al igual que Universitario, Alianza Lima recordó en su cuenta de Twitter un histórico encuentro en el que un combinado del club de La Victoria y Deportivo Municipal derrotó por 4-1 al Bayern Munich en 1971, sin embargo recibieron una inesperada, pero divertida respuesta por parte del famoso club bávaro.



Si con la publicación de la 'U', Bayern Munich pidió una 'revancha', con el tweet de Alianza Lima la cosa no salió tan bien que digamos.



Como respuesta del Bayern Munich publico una imagen del celebre actor Will Smith, en su papel de la conocida película Men in Black, sosteniendo un rayo de luz para borrar la memoria.

La divertida respuesta del Bayern Munich despertó muchas carcajadas en redes sociales y hasta más de un reclamo por parte de algún acérrimo hincha de Alianza Lima.



Hace solo unos días en la cuenta de Twitter de Universitario, fue publicada una efemérides de un encuentro entre los cremas y el Bayern Múnich, que terminó empatado 2-2.

¿Y la revancha para cuándo? 🤔



¡Saludos Nación Crema! 🇵🇪 https://t.co/EboAa30RjG — FC Bayern Español (@FCBayernES) 7 de enero de 2019

Al parecer los administradores de la cuenta oficial de Alianza Lima también esperaban una respuesta similar del Bayern Munich, pero en su lugar, les respondieron con una broma.



Recordemos que por la década del 70 los más importantes equipos de Europea venían de gira a Sudamérica para protagonizar encuentros con los cuadros más populares de la región.