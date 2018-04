Alianza Lima: Cuando te reflejas en el cristal y te ves hecho un desastre [OPINIÓN]

Por: Carlos Bernuy (@BernuyCarlos)



Alianza Lima pasó de ser un alumno medianamente responsable e inteligente a ser un desgarbado estudiante que tiene mal aspecto y pésimo hablar. En sus 'vacaciones' equivocó los libros, su 'profesor' no se actualizó, se mandó a hacer un uniforme que no le queda y se nutrió de cuadernos en mal estado. El campeón del 2017 es hoy en día un mamarracho que sale a la cancha a ser ridiculizado.

"Sí, pero ganamos el clásico", "sí, pero triunfamos en Ayacucho", "sí, pero le empatamos a Boca Juniors", dirán. Alianza derrotó a la 'U', porque los cremas andan peor, le ganó a los ayacuchanos por una jugada de Luis Ramírez e igualó con Boca porque existen los postes, la suerte y Dios. El equipo blanquiazul no juega a nada, contrató espantosamente y mantuvo jugadores mediocres. Cristal, con un delantero que se sabe ubicar, un arquero con nervios y dos volantes de marca que cumplieron, lo pasó por encima.

En el 2017, Alianza Lima fue campeón porque Leao Butrón tenía seis manos en el arco y porque Luis Aguiar era un caudillo que metía pases gol, hacía goles, quitaba la pelota y ponía 'cara de perro' en la volante. Además, Germán Pacheco era un 'comodín' que algún gol iba a meter y los enemigos de siempre, la 'U' y Cristal, eran intermitentes y no asomaban como dura competencia.

Pero en este 2018, Alianza hizo todo mal. Renovó al pésimo lateral izquierdo Francisco Duclós y por derecha usa a Luis Garro o José Marina que hacen extrañar horrores al limitado Paolo de la Haza (otro que se fue). Tras la increíble salida de Aguiar, se trajo a Tomás Costa que no pone ni carácter ni juego y Aldair Fuentes está demasiado 'tierno' para ser ese '6' que ante Cristal, le enseñara los toperoles a los rivales y les dejara en claro que había actitud.

Vamos más adelante: Mario Velarde y Maximiliano Lemos. Excelentes refuerzos....pero para Unión Comercio o Binacional (con la disculpa a ambos). No tienen una pizca de fútbol, un solo ingrediente que los vuelva verdaderos aportes. Lo mismo para los ¿delanteros? Janio Pósito y Gabriel Leyes. El primero ha hecho que el hincha derrame lágrimas añorando al intrascendente Lionard Pajoy y el segundo arranca solo pifias y risas por su accionar.

¿Kevin Quevedo? No es ni salvador, ni vital. Más bien parece que indisciplinado. Pero ellos no pidieron seguir, ni venir, ni estar. El comando técnico es el primer responsable por pedir tan malos jugadores y la gerencia deportiva es la segunda culpable por ficharlos. Párrafo para Pablo Bengoechea: Alianza no muestra una sola jugada trabajada, alguna solución cuando lo meten en problemas o un poco de amor propio cuando lo superan. Encima, la administración hasta se atrevió a subir el precio de las entradas.

Alianza Lima es el alumno irresponsable con un 'Profesor' limitado. Si no cambian, todos deben ir al rincón y que los jalen.