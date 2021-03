Roberto Martínez, ídolo de Universitario de Deportes, siempre ha disfrutado de la rivalidad y la polémica que ha generado la pasión entre el cuadro crema y Alianza Lima. El exjugador ha esperado que las ‘aguas se calmen’ en Matute para sacudir el ‘avispero’ y dar su opinión sobre el descenso del cuadro victoriano a la Liga 2.

“Estoy muy contento que Alianza Lima juegue en segunda. No lo puedo negar. Tengo amigos allá, me encantaría que haya un clásico, pero...”, indicó Roberto Martínez al programa Modo Crema.

El ídolo crema reconoció que puede superar el hecho de no ver un clásico este 2021 y comentó con ironía lo que serán los partidos del cuadro Blanquiazul. “Se perderá la emoción de ver un clásico, todo lo que tú quieras, pero veré Alianza Lima contra los Caimanes, no sé. ¿Quién tiene camiseta crema en segunda? Los Acosvinchos”, dijo el recordado exjugador de Universitario.

Roberto Martínez sobre descenso de Alianza Lima (@Modocrema)

“Me encantaría que haya clásico, peo prefiero que Alianza juegue Segunda” reconoció el volante que siempre vivió de una manera distinta cada encuentro con el cuadro íntimo. “Lo he disfrutado un poquito, no puedo mentir”, sentenció.

El excapitán de Universitario de Deportes ha hecho estas afirmaciones, pese a que Alianza Lima aún está a la espera de la resolución acelerada del TAS, en Suiza, y saber si se resuelve a su favor la permanencia en la Primera División (Liga 1).

