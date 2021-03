Teófilo Cubillas, ídolo y referente de la historia de Alianza Lima, se pronunció luego del fallo del TAS que salió a favor del club victoriano. El ‘Nene’ manifestó su felicidad por la decisión y también se refirió a la chance que Jefferson Farfán regrese al club para esta Liga1.

“Hoy en la mañana no sabía cómo reaccionar, conversaba con mis hijos y no lo podíamos creer. Es una noticia positiva, devolvían a mi equipo al lugar que siempre le ha correspondido. Llegué a quedarme hasta sin habla y quedarme callado a esperar a ver qué cosa pasaba en la época del descenso deportivo”, dijo el ‘Nene’ a RPP.

El ‘Diez’ y goleador del cuadro ‘Blanquiazul’ también dejó clara su posición sobre el regreso de Jefferson Farfán. “Me tocó despedirlo cuando se fue a Europa, ahora me sentiría feliz tener que recibirlo de vuelta en Alianza. pero yo nunca obligaría a nadie a hacer algo que no le nace o no quiera. Si él tiene todo eso deseo bienvenido a su casa. Le mando un gran abrazo”, dijo enfático.

Oscar Del Portal critica a la FPF tras fallo del TAS a favor de Alianza Lima

Para Teófilo Cubillas la situación futbolística del goleador de la selección peruana es incuestionable. “Jefferson está en condiciones de jugar algunos años. Si Farfán tiene ganas, si le nace volver a vestirse de corto a defender a la blanquiazul” agregó.

Asimismo, envió un mensaje al resto del plantel victoriano que se preparaba para afrontar la Liga 2. “Este es el momento que se unan a todos los aliancistas y que empujen el carro. A los jugadores les pido que actúen como verdaderos profesionales, tiene que prepararse de manera tal para que le devuelvan a la hinchada la confianza y la alegría”, señaló.

El histórico jugador reconoció el mal momento que vivió tras ser testigo del descenso. “Nunca me podía imaginar que mi equipo de toda la vida jugara en Segunda. Asistía a los partidos virtualmente y me sentí con una tristeza tremenda. Fue tan triste que le dije a mi esposa que apague la televisión y después me enteré como terminó el partido”, finalizó.

