El colombiano Tressor Moreno uno de los jugadores más recordados Alianza Lima, lamentó el actual momento que vive el cuadro victoriano que lo vio debutar en el fútbol profesional antes de brillar en Europa y no dudó en ofrecerse para jugar en segunda división para devolver al club a la Liga 1.

“Tengo 42 años, pero si me lo piden llego a Perú, me pongo los chimpunes y voy a Alianza Lima para subirlo. No tengo ningún problema. Hay un cariño, hay un respeto, fue mi primer amor dentro del fútbol, por lo que hay un sentimiento y ello no se dice, se demuestra”, dijo el colombiano al programa De Tiro Libre.

Tressor Moreno recomienda se contrate a elementos identificados con el equipo para pelear la Segunda División. “Alianza Lima debe tener jugadores que sientan amor por la camiseta y que quieran devolverle al club lo que siempre ha tenido, jerarquía”, dijo el delantero en el programa del brasileño Marquinho.

Tressor Moreno jugó junto a Waldir Sáenz y Claudio Pizarro (Foto: GEC)

El colombiano que debutó profesionalmente con Alianza Lima no le quitó responsabilidad a la administración victoriana del momento que vive el club. “Lo que pasó también es responsabilidad de los directivos. Ellos son los que tienen que escoger bien”, agregó.

Alianza Lima le dio la oportunidad de debutar a Tressor Moreno tras jugar el Mundial Sub 20 de Toulon con Colombina, donde se encontró con figuras del club como el goleador histórico del club, Waldir Sáenz y Claudio Pizarro.

“Me marcó que me pusieran en la misma habitación de concentración con Waldir Sáenz. Eso fue un espaldarazo muy importante, porque compartí con una persona futbolísticamente extraordinaria, pero como persona más extraordinaria aún. Era chibolo y llegar a estar con el referente, con el goleador y capitán en ocasiones fue muy importante”, dijo el exblanquiazul.