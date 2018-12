En la última edición del programa FOX Sports Radio Perú, todos los panelistas presentes debatieron sobre la previa del Alianza Lima vs. Sporting Cristal , válido por la final de ida del Torneo Descentralizado 2018.

La discusión pasó de un plano futbolístico a otro relacionado con unas declaraciones del presidente 'bajopontino', Federico Cúneo, quien aseguró que no podía entender cómo los 'íntimos' llegaron a la gran final.

[Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO Por la primera final del Descentralizado]

[Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO Canal TV ONLINE de la Final del Descentralizado]

Julinho, ex jugador 'rimense', y el periodista Peter Arévalo fueron protagonistas de un fuego cruzado en vivo. El conductor aseguró que "lo de Sporting Cristal es sinónimo de miedo", en referencia a las palabras del directivo.

El brasileño se mostró en desacuerdo y respondió a su compañero. "No es sinónimo de miedo, es su posición, es su decisión. Todo el mundo sabe que por más que las bases hayan sido hechas de esa manera, ¿les parece bien que Cristal pueda perder el campeonato?", indicó.

Julinho prosiguió con su defensa y aseguró que las bases del campeonato estuvieron mal planteadas. "Es injusto (si Cristal no campeona)" . Arévalo enseguida respondió, "no lo juegues". Pero el ex 'celeste' señaló que Cúneo ha sido valiente por expresar públicamente su posición respecto a Alianza Lima.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.